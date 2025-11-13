صادرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لكوريا ترتفع بنسبة 12% خلال أكتوبر

سيئول في 13 نوفمبر/ وام/ ارتفعت صادرات جمهورية كوريا من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة 12.2% على أساس سنوي خلال شهر أكتوبر الماضي، بفضل شحنات قوية من أشباه الموصلات لخوادم الذكاء الاصطناعي.

وذكرت وكالة أنباء " يونهاب" الكورية، أن قيمة صادرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بلغت 23.3 مليار دولار خلال الشهر الماضي وفقا للبيانات الصادرة عن وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكورية، ويمثل هذا أعلى مستوى له لأي شهر أكتوبر.

وتراجعت الواردات بنسبة 2.9% إلى 12.9 مليار دولار خلال الفترة نفسها، مما أدى إلى فائض تجاري قدره 10.3 مليار دولار.

وقفزت صادرات أشباه الموصلات بنسبة 25.4% على أساس سنوي، على خلفية الطلب القوي على الرقائق المتطورة المستخدمة في خوادم الذكاء الاصطناعي، وزيادة أسعار رقائق الذاكرة العالمية.