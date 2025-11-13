"تريندز" يعلن الفائزين بجوائز مسابقة "باحثي المستقبل" خلال معرض "الشارقة للكتاب"

الشارقة في 13 نوفمبر/ وام/ أعلن مركز تريندز للبحوث والاستشارات، الشريك البحثي لمعرض الشارقة الدولي للكتاب 2025، وعبر مجلس شبابه، عن الفائزين بجوائز مسابقة "باحثي المستقبل"، في نسختها الأولى، والتي استهدفت طلاب الجامعات داخل دولة الإمارات، كما كرم الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في احتفالية نظمها بجناحه في معرض الشارقة الدولي للكتاب.

وحصلت على المركز الأول الطالبة ميرا الحوسني من الجامعة الأمريكية في الشارقة، عن بحثها الذي يحمل عنوان "تحقيق خصوصية البيانات الشخصية وأمنها في عصر التكنولوجيا"، وجاء الطالب لي زيكي من جامعة الشارقة، في المركز الثاني عن بحثه "حوكمة مجموعة بريكس+ على مفترق طرق الذكاء الاصطناعي والتنمية الخضراء / الرؤى التوسعية للأعضاء الجدد"، وذهب المركز الثالث إلى الطالبة علياء بن خماس من جامعة الشارقة، عن بحثها "إطلاق إمكانات التعاون لدول الجنوب /استكشاف توسع مجموعة بريكس+ وآفاق الشراكة والتقارب".

وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، إن مسابقة "باحثي المستقبل" تأتي في إطار رؤية المركز الاستراتيجية لتمكين الشباب وتعزيز قدراتهم البحثية والعلمية، حيث تمثل واحدة من المبادرات النوعية التي يطلقها "تريندز" لدعم الأجيال الناشئة، ويسعى المركز من خلالها إلى بناء جيل من الباحثين المتميزين القادرين على قيادة مسيرة البحث العلمي والتقدم المعرفي في المستقبل.

وأوضح أن المسابقة تعد ترجمة حقيقة وعملية لرؤية المركز "الاستثمار في الشباب، استثمار في المستقبل"، حيث تهدف إلى تعزيز المهارات البحثية لدى الطلاب، بدءاً من صياغة الفكرة البحثية، مروراً بجمع البيانات وتحليلها، ووصولاً إلى تقديم النتائج والتوصيات بطرق علمية احترافية، مضيفاً أن "تريندز" يعتزم تطوير المسابقة مستقبلاً لتشمل نطاقاً أوسع، وتصبح منصة إقليمية ودولية متخصصة في إعداد كوادر بحثية شابة قادرة على استشراف المستقبل بأدوات الحاضر.

من جهتها قالت العنود الحوسني، رئيسة مجلس شباب "تريندز" أن مسابقة "باحثي المستقبل"، في نسختها الأولى، تسلمت 38 ورقة بحثية متنوعة من طلاب يدرسون في مختلف الجامعات داخل دولة الإمارات، واستقرت لجنة التقييم على أفضل ثلاثة أبحاث.