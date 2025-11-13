سلطان المنصوري: صادرات دبي إلى الولايات المتحدة تقفز بنسبة 78.5 % خلال 7 سنوات

نيويورك في 13 نوفمبر/ وام/ أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غُرف دبي، ارتفاع قيمة صادرات دبي إلى الولايات المتحدة من 19.1 مليار درهم في 2018 إلى 34.1 مليار درهم في 2024، محققة بذلك نمواً بنسبة 78.5% خلال 7 سنوات، ما يعكس الروابط الاقتصادية بين دبي والولايات المتحدة، والتي شهدت تطوراً نوعياً ومتسارعاً يعكس متانة الشراكة الإستراتيجية الراسخة ويجسد التوافق في الرؤى نحو بناء اقتصاد قائم على الابتكار والمعرفة والتكنولوجيا المتقدمة.

وقال معاليه في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام”، على هامش فعاليات منتدى دبي للأعمال – الولايات المتحدة الأمريكية الذي عقد في نيويورك، إن قيمة واردات دبي من الولايات المتحدة ارتفعت من حوالي 61 مليار درهم في 2018 إلى 82.2 مليار درهم في 2024، بنمو 34.7%، مشيرا إلى أن حركة الاستثمارات الأمريكية تشهد نمواً مضطرداً من حيث قيمة وعدد المشاريع الاستثمارية، حيث استقطبت دبي 1,474 مشروع استثمار أجنبي مباشر من الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة بلغت 79.6 مليار درهم خلال الفترة من 2015 حتى 2024.

وأضاف أن قطاع السياحة والفنادق استحوذ على الحصة الأكبر من تدفقات الاستثمارات الأمريكية في دبي خلال هذه الفترة بقيمة 28.3 مليار درهم، وجاء قطاع البرمجيات وخدمات تقنية المعلومات ثانياً بـ 20.2 مليار درهم، كما جاء قطاع خدمات الأعمال ثالثاً بـ 5.7 مليار درهم، وحل قطاع الترفيه رابعاً بـ 4.8 مليار درهم، وحل قطاع الاتصالات خامساً بـ 3.6 مليار درهم.

وأشار معاليه إلى تزايد ثقة مجتمع الأعمال الأمريكي في آفاق اقتصاد دبي، حيث نما إجمالي عدد الشركات الأمريكية النشطة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي بمقدار 224% خلال الفترة من نهاية 2021 والتي شهدت تسجيل 1139 شركة، وصولاً إلى تسجيل 3690 شركة نشطة حتى نهاية سبتمبر الماضي، أي خلال أقل من 4 سنوات.

ولفت إلى أنه من حيث توزيع الشركات الأمريكية الأعضاء في الغرفة على أبرز القطاعات الاقتصادية، تعمل 42% من الشركات الأمريكية في قطاع الخدمات والتجارة، فيما تتخصص 33% من الشركات في قطاع العقارات والتأجير وخدمات الأعمال.

وحول افتتاح أول مكتب تمثيلي لغرف دبي في نيويورك، أكد معاليه أن افتتاح المكتب يمثل خطوة محورية نحو تعميق علاقات الأعمال مع واحدة من أهم المراكز المالية والتجارية في العالم، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المبذولة لتعزيز موقع دبي كمحور عالمي للأعمال والاستثمار، وترسيخ حضورها على خارطة توسع الشركات الأمريكية.

وأشار إلى أن المكتب سيسهم في في تمكين شركات دبي من التوسع في السوق الأمريكية عبر توفير دراسات قطاعية متخصصة، وتنظيم لقاءات أعمال ثنائية، وربط المستثمرين والشركاء في كلا الجانبين ضمن منظومة تكاملية تعزز الشراكات البينية على المستوى العالمي، كما سيعمل على استقطاب الشركات الأمريكية بمختلف فئاتها وتخصصاتها، من كبرى الشركات متعددة الجنسيات والشركات المليارية إلى الشركات الناشئة، وتشجيعها على اتخاذ دبي مقراً لانطلاقها نحو أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

وحول أهمية منتدى دبي للأعمال في نيويورك، أشار معاليه إلى أن غرف دبي تسعى من خلال المنتدى إلى استقطاب الاستثمارات الأمريكية النوعية، وتسليط الضوء على الفرص التي توفرها أجندة دبي الاقتصادية (D33) لبناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة، والتقنيات الحديثة، والاستدامة، كما يتيح المنتدى فرصة مباشرة لتمكين المستثمرين ورواد الأعمال الأمريكيين من الاطلاع على المقومات التنافسية التي تعزز مكانة الإمارة بوابةً عالمية للتوسع نحو الأسواق العالمية الواعدة.

ولفت إلى أن المنتدى يمثل منصة لتبادل الرؤى بين صناع القرار الاقتصادي والاستثماري من الجانبين، بما يسهم في بناء جسور اقتصادية طويلة الأمد، وتحفيز تدفقات رأس المال الاستثماري بين دبي والولايات المتحدة، ومن خلال النقاشات المتخصصة التي تغطي مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، الاقتصاد الرقمي، والطاقة النظيفة، يعزز المنتدى دور دبي كمركز عالمي لابتكار الحلول المستقبلية، وكوجهة مفضلة للشركات الأمريكية الراغبة في التوسع خارج أسواقها التقليدية.

وأشار إلى أن غرف دبي، دشنت سلسلة الدورات الدولية لمنتدى دبي للأعمال في أغسطس 2024، حيث كانت البداية من العاصمة الصينية بكين بتنظيم منتدى دبي للأعمال – الصين، تلاه تنظيم "منتدى دبي للأعمال – المملكة المتحدة" في لندن خلال نوفمبر من العام نفسه، وجاءت الدورة الثالثة عبر "منتدى دبي للأعمال – ألمانيا" في مدينة هامبورغ في مايو 2025، وقد استقطبت هذه النسخ الثلاث أكثر من 1400 من المستثمرين، والرؤساء التنفيذيين للشركات المتعددة الجنسيات والعائلية، ما يعكس الثقة الدولية المتزايدة في دبي كمركز عالمي للشراكات الاقتصادية.

وأوضح معاليه أن غرف دبي نجحت في ترسيخ مكانة منتدى دبي للأعمال كجسر فعّال للتواصل الاقتصادي العابر للحدود، يساهم في تعزيز حضور الإمارة في المشهد الاستثماري الدولي، لافتا إلى الالتزم بمواصلة العمل على الارتقاء بفعاليات المنتدى لتعزيز دوره كمحفز رئيسي لعقد شراكات نوعية، وتنمية العلاقات التجارية الدولية، واستكشاف فرص استثمارية جديدة في القطاعات الواعدة.

وحول التعاون مع غرف التجارة الأمريكية في المرحلة المقبلة، أكد معاليه، حرص غرف دبي على توسيع نطاق الشراكات الدولية بشكل منهجي وفق إستراتيجية قائمة على تعزيز التعاون مع كافة الغرف والهيئات التجارية والاقتصادية على مستوى العالم وفي مقدمتها الولايات المتحدة، ويأتي ذلك في إطار جهودها المبذولة لتطوير آفاق التجارة والاستثمار للقطاع الخاص المحلي على الساحة العالمية، وتوطيد علاقات الأعمال ودفع عجلة النمو والازدهار للشركات العاملة في دبي ونظرائها حول العالم، مشيراً إلى أنه يتم العمل مع غرف التجارة الأمريكية لتعزيز التعاون المقدم لمجتمعي الأعمال في كل من دبي والولايات المتحدة الأمريكية.