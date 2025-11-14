شرطة أبوظبي تشارك في "مسيرة وطن" احتفاء بعيد الاتحاد الـ 54

العين في 13 نوفمبر / وام / شاركت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بفعالية في مبادرة "مسيرة وطن – 54 مليون خطوة لأجل الوطن"، التي نظمتها هيئة زايد لأصحاب الهمم (مركز العين للتوحد) بالتعاون مع شركائها، احتفاء بعيد الاتحاد الـ 54، وتعزيزا للتلاحم المجتمعي ودمج أصحاب الهمم.

وتصدر مشهد المسيرة لوحة وطنية استثنائية تمثلت في حمل المشاركين لعلم دولة الإمارات بطول 1200 متر وعرض 4.5 أمتار، والذي تمت حياكته بأياد مبدعة من أصحاب الهمم، في رسالة جسدت أسمى معاني الولاء والعزيمة، بينما زينت الطائرات الشراعية سماء الحدث بعلم الدولة.

وعن تفاصيل المشاركة الشرطية، تقدمت فرق الخيالة والهجانة التابعة لإدارة الدوريات الخاصة مقدمة المسيرة، بمشاركة متميزة من إدارة المرور والدوريات الأمنية بمنطقة العين عبر "دورية السعادة" و"دورية الطفل"، وقسم الموروث الشرطي، بالإضافة إلى فرقة موسيقى الشرطة التي عزفت ألحانًا وطنية حماسية.

شهدت الفعالية مشاركة مجتمعية واسعة ضمت أصحاب الهمم (على الدراجات الهوائية والكراسي المتحركة)، وطلاب الخدمة الوطنية (الدفعة 23)، وطلبة المدارس الثانوية العسكرية والجامعات، مما عكس روح الفريق الواحد والاعتزاز بالقيادة الرشيدة.