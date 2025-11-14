"النقل المتكامل" يعلن بدء التشغيل التجاري للمركبات ذاتية القيادة بالكامل

أبوظبي في 13 نوفمبر / وام/ أعلن مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل، عن بدء التشغيل التجاري للمركبات ذاتية القيادة بالكامل من المستوى الرابع للقيادة الذاتية، ضمن مشاركته في "معرض دريفت إكس 2025 " المقام ضمن النسخة الافتتاحية من "أسبوع أبوظبي للأنظمة ذاتية الحركة" بتنظيم مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة، وذلك في خطوة تُعد الأولى من نوعها على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويمثل هذا التشغيل ثمرة تعاون بين مركز النقل المتكامل ومختبر التشريعات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ولجنة الإشراف على اختبار أنظمة القيادة المتقدمة في وزارة الداخلية، تحت إشراف مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة، بهدف دعم التشغيل التجاري الآمن والمنظم لتقنيات القيادة الذاتية المتقدمة في الإمارة، بما يتماشى مع الأطر التشريعية والتنظيمية المعتمدة في دولة الإمارات.

ومنح مركز النقل المتكامل أول تصريحين تشغيليين لتمكين التشغيل التجاري للمركبات ذاتية القيادة بالكامل، حيث ستتولى شركة "وي رايد" تنفيذ عمليات التشغيل التجريبي في مرحلته الأولى بالتعاون مع "أوبر" و"تواصل"، فيما تنفّذ "أوتوغو – كي تو" عملياتها بالتعاون مع "أبولوجو - بايدو"، وذلك بعد استيفاء جميع متطلبات السلامة والجاهزية التشغيلية، واجتياز سلسلة من مراحل اختبار دقيقة شملت تقييم الأداء، وأنظمة الاستشعار، واستجابة المركبات في بيئات مرور واقعية في أبوظبي.

وقال الدكتور عبدالله حمد الغفلي، مدير عام مركز النقل المتكامل بالإنابة، إن التصريح يُعد إنجازاً إستراتيجياً يعزز مكانة أبوظبي كوجهة عالمية رائدة في مجال التنقل الذكي والمستدام، موضحاً أنه يعكس الرؤية الاستباقية لحكومة أبوظبي في تمكين التقنيات المستقبلية وتطبيقها عملياً ضمن منظومة نقل آمنة وفعّالة، مشيراً إلى أنه عمل، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، على وضع أطر تنظيمية وتشغيلية متكاملة تضمن أعلى معايير الأمان والجودة في التشغيل التجاري للمركبات ذاتية القيادة، بما ينسجم مع أهداف الإمارة في أن تكون نموذجاً عالمياً للمدن الذكية والمستدامة.

وحتى أكتوبر 2025، قطعت مركبات الأجرة الذاتية لشركة "وي رايد" أكثر من 800 ألف كيلومتر في أبوظبي، حيث تُنفذ كل مركبة ما يصل إلى 20 رحلة خلال 12 ساعة تشغيل، ضمن شبكة تديرها "وي رايد" و"أوبر" التي تُعد الأكبر تجاريًا في الشرق الأوسط، وتغطي نحو 50% من المنطقة الحضرية في المدينة.

ومنذ الربع الثاني من عام 2025، تُجري "وي رايد" اختبارات تشغيل وفق المستوى الرابع في أول تجربة من نوعها بالمنطقة، ما يعكس جاهزيتها للانتقال إلى التشغيل التجاري الكامل للمركبات ذاتية القيادة في أبوظبي.

وفي جزيرة ياس، حققت شركة "أوتوغو – كي تو" إنجازًا نوعيًا بحصولها على اعتماد التشغيل الكامل للمركبات ذاتية القيادة من المستوى الرابع خلال فترة قياسية، إذ انتقلت من مرحلة التشغيل التجريبي في منتصف يوليو 2025 إلى خدمة معتمدة من المركز بنهاية سبتمبر 2025، بعد أن نفّذ أسطولها أكثر من 100 ألف كيلومتر من الاختبارات التشغيلية، متدرجًا من وجود مشغّل سلامة إلى تشغيل ذاتي كامل دون أي مشغّل داخل المركبة.

وسيقوم المركز بمراقبة حركة وتشغيل هذه المركبات في الزمن الفعلي بالتنسيق مع المشغلين من خلال منصة إلكترونية متطورة تتيح التتبع المباشر للمركبات، وتسجيل وتحليل أي حوادث أو مخالفات بشكل فوري، بما يضمن الالتزام الكامل بشروط التصاريح ومتطلبات السلامة التشغيلية.