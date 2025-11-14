"المؤتمر السنوي للتمريض" يناقش توظيف التكنولوجيا في العمل التمريضي

أبوظبي في 14 نوفمبر/ وام/ شهد المؤتمر السنوي الثاني للتمريض، مناقشة إستراتيجيات توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تطوير العمل التمريضي، بما يسهم في تعزيز كفاءة الممرضين والممرضات وتحسين تجربة المريض، ومواكبة التحول الرقمي السريع الذي تشهده الدولة، إلى جانب الدعم الكبير من القيادة الرشيدة لتطبيق أحدث الحلول الذكية في القطاع الصحي.

وقد شارك في المؤتمر، الذي اختتم أعماله أمس في أبوظبي، تحت شعار “الممرض الذكي”، بتنظيم من كليفلاند كلينك أبوظبي بالشراكة مع مكتب فخر الوطن، نخبة من القيادات والخبراء الدوليين في القطاع الصحي .

وقالت إليزابيث جوفيرو، الرئيس التنفيذي للتمريض في كليفلاند كلينك أبوظبي، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن المؤتمر يمثل تجسيدًا لالتزام المستشفى بدعم رؤية الإمارات في بناء منظومة صحية متقدمة تقوم على المعرفة والابتكار والإنسانية، مشيرة إلى أن الكوادر التمريضية في الدولة أثبتت قدرتها على قيادة مستقبل الرعاية الصحية الذكية بكفاءة ومهارة عالية.

وأضافت أن شعار المؤتمر "الممرض الذكي" يعكس التوجه الإستراتيجي نحو دمج التكنولوجيا الحديثة في العمل التمريضي، بهدف تعزيز جودة الرعاية وتسريع التطور في الممارسات الصحية، مشيرة إلى أن الممرضات يقفن اليوم في صفوف الريادة نحو مستقبل صحي أكثر ذكاءً وتطورًا.

وأوضحت جوفيرو أن المؤتمر يهدف إلى نشر ثقافة الابتكار والتطوير المهني بين الكوادر التمريضية في الإمارات والمنطقة، من خلال التأكيد على أهمية التكامل بين التكنولوجيا والخبرة الإنسانية لضمان استدامة جودة الرعاية الصحية.

من جانبه، قال كولين فليمينغ، مدير التمريض لخدمات الطوارئ والعمليات السريرية التمريضية في كليفلاند كلينك أبوظبي لـ / وام / ، إن أقسام الطوارئ تمثل الخط الأول لإنقاذ حياة المرضى، ما يجعل امتلاك أحدث التقنيات الطبية ضرورة لضمان سرعة الاستجابة ودقة التدخل العلاجي، مشيرًا إلى أن هذه الحلول التقنية تساعد أيضًا على منع المضاعفات طويلة الأمد وتحسين جودة حياة المرضى.

ولفت إلى أن التحول الرقمي في التمريض أصبح ركيزة إستراتيجية ضمن رؤية الإمارات لمستقبل الرعاية الصحية، مؤكدًا أهمية تأهيل الكوادر الوطنية لقيادة هذا التحول وتحقيق التكامل بين الإنسان والتكنولوجيا، بما يتوافق مع أهداف الدولة في تحقيق التميز والاستدامة في القطاع الصحي.