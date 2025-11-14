الجواد" الحبي" بطلا للشوط الأول في سباق الخيول العربية الأصيلة بالظفرة

الظفرة في 14 نوفمبر/ وام/ نظم نادي ليوا الرياضي سباق الخيول العربية الأصيلة الثاني، الذي أقيم وسط أجواء تنافسية قوية أمس، وشهد مشاركة نخبة من الملاك والفرسان، في فعالية تعكس الاهتمام المتواصل برياضة الخيل الأصيل في منطقة الظفرة.

وفي الشوط الأول لمسافة 1700 متر، حقق الجواد "الحبي" لمالكه علي سهيل علي المزروعي المركز الأول، بينما جاء في المركز الثاني الجواد "سفير" لمالكه أحمد محمد فن المحيربي، وحلّ ثالثاً "سند" لمالكه سيف عشير علي المزروعي.

وفي الشوط الثاني لمسافة 1400 متر، توّج الجواد "مكتوب" لمالكه علي سهيل المزروعي بالمركز الأول، فيما جاء في المركز الثاني "جنجال" لمالكه سيف عشير المزروعي، وحلّ ثالثاً "ميقات" لمالكه فن محمد فن.

وأكد نادي ليوا الرياضي في بيانه اليوم أن السباق يأتي ضمن سلسلة من الفعاليات الرياضية التي ينظمها دعماً لرياضة الخيول العربية الأصيلة، وترسيخاً للموروث الرياضي العريق في منطقة الظفرة.