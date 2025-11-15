9 دول تصدر بيانا مشتركا يدعم مشروع قرار معروض على مجلس الأمن الدولي بشأن غزة

نيويورك في 14 نوفمبر / وام / أعربت كل من الولايات المتحدة، وقطر، ومصر، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وإندونيسيا، وباكستان، والأردن، وتركيا، عن دعمها المشترك لمشروع قرار مجلس الأمن الذي صاغته الولايات المتحدة بالتشاور والتعاون مع أعضاء المجلس وشركاء من المنطقة بشأن غزة، وهو القرار الذي يجري النظر فيه حاليًا من قبل أعضاء المجلس.

وفي بيان مشترك أصدرته الدول التسع وقامت بعثة الولايات المتحدة الدائمة لدى الأمم المتحدة بتوزيعه اليوم ، أشار إلى أن مشروع هذا القرار يأتي في إطار خطة شاملة وتاريخية لإنهاء النزاع في غزة، كان قد تم الإعلان عنها في 29 سبتمبر، وحظيت بتأييد واسع خلال اجتماع في مدينة شرم الشيخ.

ولفت البيان المشترك إلى الإجتماع الذي عقدته الدول الموقعة عليه خلال الأسبوع رفيع المستوى في الأمم المتحدة من أجل إطلاق هذه العملية، والتي أشار إلى أنها تمثل مسارًا نحو تقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية.

وشددت على أن هذه المبادرة تمثل جهدًا صادقًا، وتوفر مسارًا واقعيًا نحو السلام والاستقرار، ليس فقط بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بل في عموم المنطقة.

