"اليونيفيل" تكشف عن تجاوزات إسرائيلية للخط الأزرق جنوب لبنان

نيويورك في 14 نوفمبر/ وام / كشفت الأمم المتحدة عن تجاوزات غير قانونية جديدة ارتكبها الجيش الإسرائيلي للخط الأزرق في جنوب لبنان استنادا إلى مسوحات جغرافية ميدانية أجرتها بعثة اليونيفيل في منطقتي يارون وعيتارون.

وأوضحت اليونيفيل في بيان رسمي أنها نفذت الشهر الماضي مسحا لجدار إسمنتي من نوع "T-wall" أقامته قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب غرب بلدة يارون، وتبيّن أنه يتجاوز الخط الأزرق مما حرم لبنان من أكثر من 4,000 متر مربع من أراضيه.

ولفت البيان إلى أن اليونيفيل أبلغت الجانب الإسرائيلي بالنتائج وطالبته بإزالة الجدار وإعادة الوضع إلى ما كان عليه.

