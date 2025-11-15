سلطة مركز دبي المالي العالمي: 7% من الجهات العاملة في قطاع الخدمات المالية أمريكية

نيويورك في 15 نوفمبر /وام/ أكد سعادة عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، أن الشركات الأمريكية، اختارت المركز كموقع مفضل منذ تأسيسه في عام 2004، حيث تشكّل الآن نحو 7% من الجهات العاملة في قطاع الخدمات المالية فيه.

وقال في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أمس، بعد اختتام زيارة وفد غرف دبي للولايات المتحدة الأمريكية، بحضور عدد من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة، والتي شهدت عقد منتدى دبي-الولايات المتحدة للأعمال، إضافة إلى مجموعة من الزيارات والاجتماعات، إن دبي ومركز دبي المالي العالمي، يوفران بوابة للشركات والاستثمارات الأمريكية للوصول إلى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، التي تضم 77 دولة ويبلغ عدد سكانها نحو 3.8 مليار نسمة، ويقدر إجمالي ناتجها المحلي بنحو 11.2 تريليون دولار أمريكي.

وأضاف أن المركز يوفر، باعتباره أكبر المراكز المالية في المنطقة، منصة لا مثيل لها لربط الشركات العالمية بأسواق النمو الواعدة، كما أن مكانة دبي كمركز عالمي للمواهب والابتكار تجعلها الوجهة الأولى للشركات الأمريكية الساعية إلى تحقيق النمو الإقليمي.

وأشار إلى أن دبي رسخت مكانتها كمركز عالمي فريد للاستثمارات البديلة؛ حيث توفر لصناديق التحوط الأمريكية مزيجاً من الشفافية التنظيمية والبيئة القانونية الآمنة التي تتميز بها المراكز المالية المتقدمة، إلى جانب إمكانية الوصول المباشر إلى الأسواق الناشئة ذات معدلات النمو المرتفعة.

ولفت إلى أن ما يقرب من ثلثي صناديق التحوط الموجودة في مركز دبي المالي العالمي جاءت من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، بما في ذلك بعض أكبر صناديق التحوط على مستوى العالم؛ إذ أسست شركات عالمية مرموقة مثل "كامبريدج أسوشيتس"، و"بيمكو"، و"لايتهاوس بارتنرز"، و"بلو آول كابيتال"، و"وول آي كابيتال" عملياتها في المركز، إلى جانب البنوك الأمريكية الكبرى مثل "سيتي بنك"، و"جي بي مورجان برايفت بنك"، و"مورغان ستانلي" التي تقدم خدمات مصرفية استثمارية وإدارة الثروات.

وأضاف أن مركز دبي المالي العالمي يضع دبي، بفضل بنيته التحتية المتطورة، وإطاره القانوني والتنظيمي القوي، ومنظومته الديناميكية، في طليعة الفرص في مجال الاستثمارات البديلة، من خلال توفير منصة موثوقة تربط رؤوس الأموال العالمية بفرص الأسواق الناشئة.

ويضم المركز أكثر من 470 شركة لإدارة الثروات والأصول، بما في ذلك 85 صندوق تحوط، منها 69 صندوقاً تدير أصولاً تزيد قيمتها عن مليار دولار أمريكي، وتشكل هذه المنظومة أكبر تجمع لشركات الاستثمار البديل وإدارة الأصول في المنطقة.

ورداً على سؤال بشأن التعاون الحالي مع المؤسسات الأمريكية، أوضح الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، أن المركز أعلن مؤخراً عن شراكة مع معهد التمويل الدولي (IIF) لتنظيم الدورة الافتتاحية من أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي في مايو 2026، حيث يجمع هذا التعاون بين رؤية المركز لدفع مستقبل القطاع المالي والخبرة العالمية لمعهد التمويل الدولي.

وأشار إلى تعاون المركز مع المعهد لاستضافة جلسة عمل بمشاركة 50 شركة أمريكية وعالمية، بهدف استشراف مستقبل الوساطة المالية غير المصرفية والائتمان الخاص، وأن الجلسات حظيت بتقييمات إيجابية نظراً لأهمية الائتمان الخاص والوساطة المالية غير المصرفية كفئة أصول ناشئة، خاصة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا.

ولفت سعادة عارف أميري، إلى أن الأصول المُدارة في مركز دبي المالي العالمي ارتفعت إلى 700 مليار دولار أمريكي في عام 2024، بزيادة قدرها 58% مقارنة بعام 2023، مع إدارة وتسويق أكثر من 10000 صندوق من خلال المركز.

وأشار إلى أنه يمكن للمؤسسات الأمريكية الاستفادة من هذه المنظومة المتنامية، مع تزايد عدد الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية والمكاتب العائلية، وذلك عبر اكتساب المزيد من العملاء وإدارة أصولهم.

وتُعد دبي موطنًا لأعلى تركيز للثروات الخاصة بين مدن الشرق الأوسط، وفقًا لتقرير حديث صادر عن شركة "هنلي اند بارتنرز".