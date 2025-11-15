مقتل 8 أشخاص إثر انفجار ضخم بمركز للشرطة في الشطر الهندي من كشمير

سرينجار في 15 نوفمبر /وام/ قتل ثمانية أشخاص على الأقل وأصيب 27 آخرون، إثر انفجار مخزون من المتفجرات المصادرة داخل مركز للشرطة في الشطر الهندي من إقليم كشمير.

وقالت الشرطة الهندية اليوم السبت، إن الانفجار وقع في منطقة نوجام في سريناجار، المدينة الرئيسية في المنطقة، في وقت متأخر من يوم أمس الجمعة، عندما كان فريق من خبراء الطب الشرعي والشرطة يفحصون مادة متفجرة.

ووقع الانفجار الضخم في مركز الشرطة وأدى إلى اشتعال النار في المجمع والعديد من المركبات.

وذكرت وكالة أنباء "برس ترست أوف انديا" الهندية أن انفجارات صغيرة متتالية منعت عمليات الإنقاذ الفورية من جانب فريق إبطال مفعول القنابل.

وأضافت الشرطة، أن معظم القتلى من رجالها ومسؤولي الطب الشرعي، مشيرة إلى أن بعض المصابين في حالة حرجة.

وجاء الانفجار بعد أيام من انفجار سيارة دموي يوم الإثنين الماضي في نيودلهي، أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل بالقرب من القلعة الحمراء التاريخية في المدينة.

ووصف المسؤولون الهنود الهجوم بأنه هجوم إرهابي نفذته "قوى معادية للوطن".

