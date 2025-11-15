كوريا الجنوبية تسجل عجزا ماليا بقيمة 69.4 مليار دولار حتى سبتمبر

سيؤول في 15 نوفمبر /وام/ أعلنت وزارة المالية الكورية الجنوبية اليوم السبت، أن العجز المالي في البلاد تجاوز 102 تريليون وون (69.4 مليار دولار أمريكي) في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن بيانات لوزارة الاقتصاد والمالية، أن الميزان المالي المدار، وهو مقياس أكثر صرامة للسلامة المالية، سجل عجزا قدره 102.4 تريليون وون في الفترة المذكورة.

ويمثل هذا الرقم ثاني أكبر عجز مسجل للفترة من يناير إلى سبتمبر بعد عام 2020، وفقا للوزارة.

وشهد إجمالي الإيرادات نموا قدره 41.4 تريليون وون مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ليصل إلى 480.7 تريليون وون.

وبشكل تفصيلي، زادت الإيرادات الضريبية بمقدار 34.3 تريليون وون على أساس سنوي لتصل إلى 289.6 تريليون وون، وارتفع إجمالي النفقات بمقدار 51.9 تريليون وون ليصل إلى 544.2 تريليون

وون.

وكانت الحكومة قد توقعت سابقا أن يتوافق العجز مع الهدف السنوي الأصلي البالغ حوالي 111.6 تريليون وون مع نهاية العام.

