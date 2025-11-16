‎بيرسون وديرون يحصدان لقبي منافسات المحترفين في ترايثلون دبي T100

دبي في 15 نوفمبر/وام/ توج الأمريكي مورجان بيرسون بلقب فئة الرجال، والسويسرية جولي ديرون بلقب فئة السيدات في منافسات المحترفين بالسباق الرئيسي لبطولة ترايثلون دبي T100 العالمي، الذي أقيم اليوم بمشاركة نخبة من أبرز نجوم اللعبة.

امتدت المنافسات لمسافة 100 كيلومتر، شملت 2 كيلومتر سباحة و80 كيلومترا دراجات و18 كيلومترا جري. وانطلقت مراحل السباق من شاطئ جميرا 3، مروراً بمسار الدراجات الذي شمل عدداً من أبرز معالم دبي، وصولاً إلى مضمار ميدان.

يقام الحدث من قبل منظمة رياضيي الترايثلون المحترفين والاتحاد العالمي للترايثلون، وبدعم من مجلس دبي الرياضي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ضمن فعاليات تحدي دبي للياقة 30×30.

وبنتائج هذه الجولة تبقى المنافسة مفتوحة على لقبي بطل موسم "السباق إلى قطر" للرجال والسيدات، قبل الجولة الختامية المقررة في الدوحة يومي 12 و13 ديسمبر المقبل، حيث تقدمت ديرون إلى المركز الثاني في الترتيب العام بفضل فوزها في دبي.

وتتواصل فعاليات البطولة غداً بإقامة سباق الترايثلون للهواة، الذي يشهد مشاركة رياضي التحمل المقيم في دبي غاني سليماني، والذي يستعد لدخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية بإكماله سباق T100 للمرة المائة على التوالي، في إنجاز غير مسبوق.