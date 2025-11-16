إثيوبيا تعلن تفشي وباء "ماربورغ" جنوب البلاد

أديس أبابا في 16 نوفمبر /وام/ أعلنت سلطات إثيوبيا تفشي وباء فيروس "ماربورغ" في جنوب البلاد، في إقليم أومو المتاخم للحدود مع جنوب السودان؛ حيث تم تسجيل 9 حالات مؤكدة حتى الآن.

ويعد هذا التفشي، الأول من نوعه في إثيوبيا بحسب وزارة الصحة الإثيوبية ومنظمة الصحة العالمية، التي أكدت خطورة هذا الفيروس واعتباره من أخطر مسببات الحمى النزفية الفيروسية مع معدلات وفاة عالية.

وأطلقت السلطات الصحية الإثيوبية والمركز الإفريقي لمكافحة الأمراض إجراءات استجابة عاجلة تشمل تعزيز المراقبة والتحقيقات الميدانية، والوقاية من العدوى، مع العلم أنه لا يوجد حتى الآن علاج أو لقاح للفيروس.

وينتقل فيروس ماربورغ إلى الإنسان عبر خفافيش الفاكهة وينتشر بين البشر من خلال الاتصال المباشر بسوائل الجسم.

وتشمل الأعراض صداعا شديدا، وآلام بطن، ونزيفا من الأنف والفم، وعلاج المرض متاح فقط لدعم الأعراض وتحسين فرص النجاة.

