سامسونغ تضخ 310 مليارات دولار في الرقائق والذكاء الاصطناعي

سيئول في 16 نوفمبر/ وام / أعلنت مجموعة "سامسونغ" الكورية الجنوبية عن خطة استثمارية بقيمة 310 مليارات دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، تستهدف بشكل أساسي تلبية الطلب العالمي المتزايد على التكنولوجيا الداعمة للذكاء الاصطناعي.

وتُعد "سامسونغ للإلكترونيات"، الشركة الرئيسية في المجموعة، من كبرى شركات رقائق الذاكرة الحيوية لصناعة الذكاء الاصطناعي.

ووفقا لما ذكرته المجموعة، تتضمن حزمة الاستثمار خططا لبناء منشأة جديدة لأشباه الموصلات في بيونغتيك (تبدأ عملياتها في 2028) لتعزيز توريد رقائق الذاكرة، كما ستُنشئ "سامسونغ أس دي أس" (SDS)، الذراع التقنية للمجموعة، مركزين للبيانات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.

ورغم أن الخطة تشمل مشاريع أخرى، مثل دراسة "سامسونغ أس دي آي" (SDI) لإنتاج بطاريات سيارات كهربائية من الجيل التالي، إلا أنها تأتي في ظل طفرة الذكاء الاصطناعي التي رفعت أرباح "سامسونغ للإلكترونيات" 30% في الربع الثالث.

ويتزامن هذا الإعلان مع سعي الحكومة الكورية الجنوبية لزيادة الإنفاق على القطاع، بهدف جعل البلاد ضمن أكبر ثلاث قوى عالمية في مجال الذكاء الاصطناعي.

