أمين عام مجلس التعاون يرحب بالتوقيع على اتفاق الدوحة بين حكومة الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو

الرياض في 16 نوفمبر / وام / رحب معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالتوقيع على اتفاق الدوحة الإطاري للسلام بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو "حركة 23 مارس".

وثمن معاليه الجهود الكبيرة والقيمة التي بذلتها دولة قطر في استضافة ودعم مسار المفاوضات، وما قدمته من إسهامات فاعلة تؤكد على التزامها الراسخ بدعم الأمن الإقليمي والدولي وحل النزاعات بالطرق السلمية، متمنيا أن يمهد هذا الاتفاق الطريق نحو تحقيق المصالحة الشاملة وتكريس الاستقرار والتنمية في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

