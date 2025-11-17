اقتصاد اليابان ينكمش بمعدل سنوي قدره 1.8% خلال الربع الثالث

طوكيو 17 نوفمبر/ وام/ انكمش الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي قدره 1.8% خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2025، بحسب ما أظهرته بيانات حكومية اليوم، في الوقت الذي أدت فيه الرسوم الجمركية الأمريكية إلى تراجع صادرات البلاد.

وأكد مكتب مجلس الوزراء الياباني، أن الناتج المحلي الإجمالي، أو إجمالي قيمة السلع والخدمات في اليابان، انخفض بنسبة 0.4% على أساس ربع سنوي، في أول انكماش خلال ستة أرباع.

ويظهر المعدل السنوي ما كان سيحققه الاقتصاد إذا استمر المعدل نفسه لمدة عام، وكان الانخفاض مع ذلك أقل من التراجع بنسبة 0.6% الذي توقعه السوق.

وجاء الانخفاض الكبير خلال هذا الربع في الصادرات، التي تراجعت بنسبة 1.2% عن الربع السابق.

وعلى أساس سنوي، انخفضت الصادرات بنسبة 4.5% خلال الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر، وانخفضت الواردات للربع الثالث بنسبة 0.1%، وارتفع الاستهلاك الخاص بنسبة 0.1% خلال الربع نفسه.

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية تفرض حاليا رسوما بنسبة 15% على جميع الواردات اليابانية تقريبا.