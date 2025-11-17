"تريندز" يختتم مشاركته في معرض الشارقة الدولي للكتاب

أبوظبي في 17 نوفمبر/ وام/ اختتم مركز تريندز للبحوث والاستشارات، مشاركته السادسة في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2025، حيث أسهم في النسخة الـ44 كشريك بحثي رسمي، ونظم مجموعة من الفعاليات البحثية والعلمية والمعرفية التي أثرت برنامج المعرض الثقافي، الذي شهد مشاركة 2350 ناشراً وعارضاً من 118 دولة، قدموا ما يزيد على 1200 فعالية ثقافية وإبداعية وفنية.

واستقبل الجناح طيفاً واسعاً من المسؤولين والأكاديميين والباحثين والخبراء، الذين ثمنوا جهود "تريندز" البحثية العالمية وإستراتيجيته في استشراف المستقبل بالمعرفة، وأشادوا برؤية المركز الداعمة للثقافة والمعرفة والإبداع.

وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، إن المركز شارك في المعرض هذا العام كشريك بحثي رسمي، حيث قدم الجناح نموذجاً مبتكراً جمع بين الأصالة البحثية والابتكار التكنولوجي.

وذكر أن مشاركة المركز السادسة في المعرض كانت استثنائية ومؤثرة في صناعة الحراك الفكري والثقافي، حيث قدم نموذجاً مبتكراً دمج التقنيات الحديثة بالبحث العلمي، وجعل المعرفة في متناول جميع شرائح المجتمع، كما شهدت إطلاق وتوقيع 17 كتاباً جديداً للمركز، تناولت بالتحليل والدراسة جملة من القضايا والأحداث الإقليمية والدولية المعاصرة، مقدمة رؤى علمية عميقة تعكس تميز المركز في مجال الدراسات الاستراتيجية والاستشرافية.

وأشار إلى أن "تريندز" حقق إنجازاً جديداً بحصوله على جائزة أفضل كتاب إماراتي في مجال الدراسات عن كتاب "عصر اللؤلؤ من الفقر إلى الازدهار"، مما يضاف إلى سلسلة إنجازات المركز العلمية والمعرفية.

من جهتها أكدت روضة المرزوقي، الباحثة، ومديرة إدارة التوزيع والمعارض في "تريندز"، أن الابتكارات التي ضمها الجناح شملت تقنية رقمية متطورة مكنت الزوار من التعرف على أبرز إصدارات المركز وتصفح محتواها النوعي بسلاسة وسهولة، كما ضم الجناح شاشة تفاعلية قدمت عرضاً شاملاً لخدمات المركز البحثية والتدريبية والاستشارية، إلى جانب خريطة تفاعلية عرضت شبكة المكاتب الخارجية للمركز المنتشرة في عواصم العالم، وشراكاته الإستراتيجية مع المؤسسات العالمية الرائدة.

وأشارت إلى أن الجناح شمل ركناً خاصاً بالدراسات التحليلية واستطلاعات الرأي والبحوث الاستشرافية التي تنتجها إدارة الباروميتر العالمي، مما أتاح للزوار فرصة الاطلاع على أحدث الدراسات الميدانية وتحليلات الرأي العام العالمي، مضيفة أن مشاركة المركز شهدت أيضاً تنظيم مجلس شباب «تريندز» حلقة نقاشية بعنوان «جيل بلا حدود.. كيف تصنع العولمة نسخاً جديدة منا في زمن القراءة العالمية؟»، إضافة إلى تكريم الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى ضمن جوائز مسابقة «باحثي المستقبل».