"دبي للإسعاف" تنضم إلى عضوية الاتحاد الدولي للمستشفيات

دبي في 17 نوفمبر/ وام/ حقّقت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف إنجازا عالميا بانضمامها رسميًا إلى الاتحاد الدولي للمستشفيات "IHF"، لتصبح أول مؤسسة إسعاف في العالم تحظى بهذه العضوية الرفيعة.

ويأتي هذا الإنجاز ليؤكد المكانة الريادية لدبي في قطاع خدمات الطوارئ الطبية، ويعكس جهود المؤسسة في الارتقاء بمعايير خدمات الطوارئ من خلال منظومة إسعافية متقدمة تعتمد على الابتكار والتميز وجودة الرعاية.

وجاء الإعلان تزامنا مع مشاركة المؤسسة، برئاسة سعادة مشعل عبد الكريم جلفار المدير التنفيذي للمؤسسة، في المؤتمر العالمي للمستشفيات بجنيف، حيث شارك سعادته في حلقة نقاشية ركزت على التحولات التي تشهدها خدمات الإسعاف في دبي، ودور الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في تعزيز كفاءة الاستجابة وتحسين النتائج السريرية.

وتمنح عضوية الاتحاد الدولي للمستشفيات، مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف فرصة للانضمام إلى شبكة عالمية من أبرز رواد الرعاية الصحية، وتبادل الخبرات والممارسات المبتكرة، وتوسيع آفاق التعاون الدولي، إلى جانب تعزيز قدرتها على دعم السياسات وتطوير برامج مبتكرة ترتقي بخدمات الطوارئ الطبية.

وأعرب سعادة مشعل جلفار، عن فخر مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف بأن تكون أول مؤسسة إسعاف على مستوى العالم تنضم إلى الاتحاد الدولي للمستشفيات، مشيرا إلى أن هذا الاعتراف الدولي يعكس المكانة العالمية التي وصلت إليها المؤسسة، والتزامها بتقديم خدمات استثنائية رائدة.

وأضاف أن هذه العضوية والتي تعتبر إضافة نوعية لمسيرة عمل المؤسسة ، ستتيح الفرصة للانضمام إلى شبكة مرموقة من رواد الرعاية الصحية، وتعزيز دور المؤسسة في دعم السياسات الصحية والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية ، إضافةً إلى فتح آفاق واسعة للابتكار والبحوث، مؤكدا أن المؤسسة ستواصل الارتقاء بجودة خدماتها، بما يضمن تقديم رعاية طبية إسعافية فائقة الجودة لسكان دبي وزوّارها.

من جهتها، أكدت الدكتورة شمسة حماد، مدير إدارة الشؤون الطبية والفنية في المؤسسة، أن الانضمام للاتحاد يشكل إضافة محورية لمسيرة تطوير الخدمات في المؤسسة، مشيرة إلى أن هذا الإنجاز يمثل رافدًا مهمًا لتعزيز جودة الخدمات الإسعافية ، ورفع كفاءة البروتوكولات الطبية.

وقالت إن هذه العضوية ستتيح للمؤسسة الوصول إلى أحدث التطورات العلمية والممارسات العالمية في مجال طب الطوارئ والرعاية قبل المستشفى، ما يدعم خططها في تطوير البرامج التدريبية والمعايير السريرية وتحسين جاهزية الفرق الطبية، لافتة إلى أن هذا التعاون الدولي سيسهم في تعزيز قدرات المؤسسة لضمان تقديم رعاية طبية آمنة وفعّالة ومتوافقة مع أعلى المعايير العالمية.

ويؤكد هذا الإنجاز العالمي التزام مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف بمواصلة دورها الريادي في تطوير قطاع الطوارئ الطبية، وتعزيز جاهزية المدينة لتقديم خدمات إسعافية متقدمة وابتكارية تتوافق مع المكانة العالمية.