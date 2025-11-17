جامعة عجمان تنظم المؤتمر الأول لخريجيها

عجمان في 17 نوفمبر/ وام/ نظّمت جامعة عجمان المؤتمر الأول لخريجيها تحت شعار “معًا نستطيع أن نُحدث التغيير”، احتفاءً بمسيرة تمتد لأربعين عامًا من التميز والريادة، وتعزيزًا لدور الجامعة في بناء شبكة خريجين مؤثرة تدعم مسيرة التنمية في دولة الإمارات.

وجمع المؤتمر، الذي أقيم أمس في قاعة الشيخ زايد للمؤتمرات في الجامعة، خريجي مختلف الدفعات في منصة تفاعلية شملت كلمات رئيسية، وحوارات مفتوحة، وجلسات نقاشية بمشاركة نخبة من الخبراء والمتحدثين وخريجي الجامعة البارزين، بما أتاح تبادل الخبرات وبناء شبكات مهنية مستدامة.

وأكد سعادة الدكتور كريم الصغير، مدير جامعة عجمان، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات / وام /، أن المؤتمر يجسد التزام الجامعة بإعداد طلبتها وخريجيها للمستقبل، عبر تعزيز مهاراتهم وتمكينهم من مواكبة متطلبات سوق العمل، مشيرًا إلى حرص الجامعة على ترسيخ علاقة طويلة الأمد مع خريجيها، باعتبارهم شركاء في مسيرة التطوير وركيزة أساسية في حضور الجامعة وتأثيرها المجتمعي.

من جانبه، أشاد مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان، بجهود الجامعة في دعم الطلبة وتوجيه الخريجين نحو التخصصات التي تلبي احتياجات الدولة المستقبلية، وتسليحهم بالمهارات والمعرفة التي تمكّنهم من الاندماج في أهم القطاعات الحيوية.

وتضمن المؤتمر جلسات “برودكاست” استعرض خلالها عدد من الرواد وأصحاب المشاريع الريادية قصص نجاحهم، من بينهم فادي غندور، مؤسس شركة “أرامكس”، رئيس مجلس إدارة ومضة، الذي قدم خلاصة تجربته المهنية ومسيرته في ريادة الأعمال والتحديات التي واجهته، بهدف إلهام الشباب وتشجيعهم على استثمار الفرص الواسعة التي توفرها دولة الإمارات لتحقيق طموحاتهم وأحلامهم.