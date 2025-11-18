الروسية "ميرا" إلى قائمة أفضل 10 لاعبات تنس عالمياً

دبي في 17 نوفمبر/وام/أنهت الروسية ميرا أندريفا، البالغة من العمر 18 عاماً، موسم بطولات رابطة محترفات التنس لعام 2025 في المركز التاسع عالمياً، لتثبت مكانتها كإحدى أبرز الوجوه الصاعدة في اللعبة.

وجاء صعود أندريفا بعد موسم مميز بدأت محطاته من بطولات سوق دبي الحرة المفتوحة للتنس في فبراير الماضي، حيث توجت بلقب السيدات لتحقق أول ألقابها في بطولات رابطة محترفات التنس من فئة 1000 نقطة، وتدخل بعدها مباشرة قائمة أفضل 10 لاعبات عالمياً وهي في السابعة عشرة، في إنجاز لم يتحقق منذ أن فعلته التشيكية نيكول فايديسوفا عام 2007.

وكانت أندريفا قد أنهت موسم 2024 في المركز الـ16 عالمياً، قبل أن تتقدم 7 مراكز وتصل إلى المركز الـ9 حالياً بنهاية موسم 2025، وذلك بفضل أدائها المتوازن وتركيزها العالي، ما وضعها بين أسرع اللاعبات الشابات تقدماً في التصنيف الدولي.

وكانت مشاركتها في بطولة دبي قد شهدت بداية مسيرتها اللافتة هذا العام، بعد فوزها على لاعبات يتقدمنها في التصنيف، من بينهن المصنفة الثانية عالمياً إيغا شفيونتيك في الدور ربع النهائي، لتصبح أصغر لاعبة تحصد لقب السيدات في بطولات سوق دبي الحرة المفتوحة للتنس منذ انطلاقها قبل 25 عاماً، وأصغر لاعبة تفوز بإحدى بطولات فئة 1000 نقطة في رابطة محترفات التنس منذ اعتمادها في 2009.