"تريندز" يبدأ غدا جولة بحثية علمية إلى كندا

أبوظبي في 17 نوفمبر/ وام/ يبدأ مركز تريندز للبحوث والاستشارات جولة بحثية علمية مكثفة إلى كندا خلال الفترة من 18 إلى 20 نوفمبر الجاري، في إطار جهوده الرامية إلى توسيع حضوره العالمي وتعزيز دوره كجسر معرفي يربط مراكز الفكر في العالمين العربي والخليجي بنظرائها في كندا وأمريكا الشمالية.

ويشرف على الجولة وينظمها مكتب تريندز الافتراضي في مدينة مونتريال وتشمل زيارة كل من مدينتي تورونتو وأوتاوا، وتتميز ببرنامج غني يتضمن لقاءات رسمية وجلسات علمية وشراكات إستراتيجية رفيعة المستوى.

وأكد الدكتور محمد عبد الله العلي الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات أن هذه الجولة تمثل محطة مهمة في مسيرة المركز الدولية وتجسد رؤيته في أن يكون منصة حوار عالمية وطرفا فاعلا في صناعة المعرفة وتقديم الحلول الاستباقية للتحديات المعاصرة.