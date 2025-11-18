"أستر دي إم للرعاية الصحية" تتعاون مع مصرف الإمارات للتنمية لتمويل مستشفيين في دبي

دبي في 17 نوفمبر / وام / أعلنت شركة أستر دي إم للرعاية الصحية، إحدى الشركات المتخصصة في مجال الرعاية الصحية المتكاملة في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، اليوم عن شراكة إستراتيجية مع مصرف الإمارات للتنمية لتأمين تمويل بقيمة 265 مليون درهم مع مخصصات إضافية لدعم مشاريع مستقبلية.

ويهدف التمويل إلى تطوير مستشفيين رئيسيين متعددَي التخصصات في دبي لتلبية الطلب المتزايد على خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة.

وقع الاتفاقية كل من الدكتور أزاد موبين، مؤسس ورئيس مجلس إدارة أستر دي إم للرعاية الصحية، وسعادة أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، بحضور مسؤولين من كلا المؤسستين.

وتمتلك أستر حاليا شبكة من 10 مستشفيات بسعة 920 سريرا، و113 عيادة، و298 صيدلية، ويعمل بها أكثر من 2036 طبيبا و4063 ممرضا وممرضة ومتخصصا في الرعاية الصحية وهي تخدم ملايين المرضى سنوياً .

وسيضيف المستشفيان الجديدان أكثر من 250 سريرا وسيخدم حوالي 560,000 مريض سنويا، مع تعزيز القوى العاملة في الرعاية الصحية لتصل إلى أكثر من 675 متخصصاً.

وقال سعادة أحمد محمد النقبي الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية :" من خلال تمكين شركاء رائدين مثل أستر دي إم للرعاية الصحية من التوسع والنمو تسهم في تعزيز القيمة الاقتصادية للدولة فهذه الشراكة توسع نطاق الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة وتُسهم في تنمية القدرات الوطنية وتعزيز مرونة الاقتصاد وتنافسية دولة الإمارات".

من جانبها قالت أليشا موبين مدير الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة أستر دي إم للرعاية الصحية إن الشراكة مع مصرف الإمارات للتنمية تمثل علامة فارقة في رحلة أستر في دبي والتي ستمكن من تسريع التوسع في تقديم رعاية صحية عالية الجودة ومتعددة التخصصات في الإمارات العربية المتحدة.

بدوره قال إقبال خان الرئيس التنفيذي لشركة فجر كابيتال وعضو مجلس إدارة شركة أستر دي إم للرعاية الصحية " تمثل الشراكة مع مصرف الإمارات للتنمية خطوة رئيسية في تعزيز إستراتيجية أستر للتوسع في دولة الإمارات".

ومن المتوقع أن تبدأ أعمال البناء في المستشفيين الجديدين في عام 2026 على أن يتم تشغيلهما على مراحل بعد ذلك.