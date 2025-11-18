"الوطني للأرصاد": رطوبة وضباب صباحي وتقلبات في الطقس حتى السبت المقبل

أبوظبي في 17 نوفمبر / وام / توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد الدولة خلال الفترة من يوم غد حتى 22 نوفمبر الجاري، طقساً متقلباً يميل للاستقرار إجمالاً، مع استمرار الرطوبة الصباحية وتشكّل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، إلى جانب نشاط الرياح واتساع رقعة الغبار غرباً، وارتفاع الموج أحياناً في الخليج العربي.

والطقس رطب صباحاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكّل ضباب أو ضباب خفيف، فيما يكون صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً غرباً، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط غرباً بسرعة تراوح بين 10 و25 وتصل إلى 40 كم/س. ويكون البحر خفيفاً إلى متوسط الموج يضطرب غرباً بعد الظهر في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عُمان.

ويستمر الطقس رطباً يوم الأربعاء صباحاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة تشكّل ضباب أو ضباب خفيف، ويكون صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً خاصة غرباً، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة، تنشط غرباً بسرعة من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، فيما يكون البحر خفيفاً إلى متوسط الموج، ومضطرباً غرباً في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عُمان.

ويبقى الطقس رطباً يوم الخميس صباحاً مع فرصة لتشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، ويكون صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً خاصة غرباً، مع ظهور السحب المنخفضة على البحر والجزر غرباً، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة ونشطة غرباً بسرعة بين 10 و25 تصل إلى 40 كم/س. البحر خفيف إلى متوسط الموج ومضطرب غرباً في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عُمان.

ويستمر الطقس رطباً يوم الجمعة صباحاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكّل ضباب أو ضباب خفيف، ويكون غائماً جزئياً ومغبراً أحياناً مع ظهور السحب المنخفضة على البحر والجزر غرباً، إلى جانب حدوث انخفاض طفيف في درجات الحرارة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة ونشطة غرباً بسرعة من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س. ويكون البحر متوسطاً إلى مضطرب الموج خاصة غرباً في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عُمان.

ويبقى الطقس رطباً يوم السبت صباحاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية، ويكون غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً غرباً، ومغبراً خاصة على المناطق الشمالية والشرقية، مع استمرار الانخفاض في درجات الحرارة، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً بسرعة من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عُمان.