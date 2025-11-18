السيسي يوجه بإلغاء كامل أو جزئي لانتخابات النواب إذا تعذر كشف إرادة الناخبين

القاهرة في 17 نوفمبر /وام/ قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن على الهيئة الوطنية للانتخابات إلغاء المرحلة الحالية بالكامل من انتخابات مجلس النواب أو إلغائها في دوائر محددة إذا تعذر الوصول إلى الإرادة الحقيقية للناخبين، وذلك في ضوء الشكاوى العديدة والطعون والأحداث التي شهدتها بعض الدوائر الفردية خلال المرحلة الأولى من الانتخابات.

ودعا الرئيس السيسي الهيئة إلى التدقيق التام في فحص الطعون والشكاوى وكشف إرادة الناخبين بكل شفافية، وضمان حصول مندوبي المرشحين على صور محاضر الفرز في اللجان الفرعية، إضافة إلى الإعلان عن الإجراءات المتخذة تجاه مخالفات الدعاية الانتخابية لضمان عدم تكرارها في الجولات المقبلة.

وتجرى الانتخابات على مرحلتين وفق الجدول المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث انتهت المرحلة الأولى يومي 10 و11 نوفمبر، فيما تعقد المرحلة الثانية يومي 24 و25 نوفمبر لاستكمال بقية المقاعد.

