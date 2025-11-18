"بروج" تزوّد "روكس موتور" بمنتجات متخصصة لتصنيع سيارة دفع رباعي جديدة

أبوظبي في 18 نوفمبر/ وام/ أعلنت شركة "بروج بي إل سي" وشركة "روكس موتور"، اليوم، أن حلول البولي أوليفين المتطورة والخفيفة الوزن من بروج ستُستخدم في 17 جزءاً من سيارة الدفع الرباعي الجديدة "ADAMAS" التي تنتجها روكس، وذلك في خطوة تعزز حلول التنقل المستدام وبناء قاعدة صناعية قوية وتنافسية في دولة الإمارات.

وتأتي الاتفاقية كإحدى نتائج التعاون الذي أعلن عنه خلال فعالية منتدى "اصنع في الإمارات" 2025 بدعم من مكتب أبوظبي للاستثمار، لتعزيز الجهود الرامية إلى توطين الإنتاج وتسريع تطوير قطاع مستقبلي متطور للسيارات في دولة الإمارات.

وقد صُممت حلول بروج المتقدمة لتقليل وزن المركبات، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، ودعم إمكانية إعادة التدوير، بما يتماشى مع الطلب العالمي المتزايد على حلول السيارات المستدامة.

وكانت كل من "بروج" و"روكس موتور" قد دشنتا في وقت سابق من هذا العام، مختبرهما المشترك للابتكار في مدينة شنغهاي، بهدف تعزيز جهود الأبحاث في مجال منتجات البولي أوليفين المتقدمة التي تتميز بتصميمها المستدام وخفة الوزن بما يواكب متطلبات تصنيع الجيل القادم من السيارات.

وأعرب هزيم سلطان السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة "بروج"، عن الفخر بالشراكة مع "روكس موتور" والتي تُجسّد النتائج العملية للجهود المشتركة في مجال ابتكار وتصنيع منتجات متقدمة، لافتا إلى أن هذه الشراكة تؤكد الدور المحوري لـ "بروج" في دعم نمو القطاع الصناعي في دولة الإمارات.

وأضاف أنه من خلال توظيف خبرتنا في مجال منتجات البولي أوليفين لتطوير أجزاء خفيفة الوزن لسيارة "ADAMAS" وتوسيع قدراتنا في مجال الأبحاث والتطوير عبر مختبرنا المشترك للابتكار، نُساهم معاً في بناء قطاع تصنيع أكثر تنافسية واستدامة، بما يتماشى مع مبادرة "اصنع في الإمارات" الرامية إلى تعزيز قاعدة التصنيع المحلي ودعم الابتكار في دولة الإمارات.

من جهته، قال جارفيس يان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "روكس موتور"، إنه بإطلاق سيارة "ADAMAS" من روكس تتجسّد الشراكة مع بروج على أرض الواقع، حيث نُحوّل الابتكار من مرحلة المختبر إلى تجارب حقيقية للعملاء.

وأضاف أنه من خلال إدماج حلول البولي أوليفين المتقدمة من بروج في 17 جزءاً رئيسياً، تُجسّد "ADAMAS" المساعي المشتركة لتقديم منتجات أخف وزنًا، وأقوى أداءً، وأطول مدى، بما يعزز التميز التقني الذي تقوم عليه فلسفة "فخامة الأداء" لشركة روكس.

وتماشياً مع مبادرة "اصنع في الإمارات"، تؤكد هذه الشراكة دور "بروج" في تعزيز برنامج "تعزيز المحتوى الوطني" وترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتصنيع المتقدم والابتكار.