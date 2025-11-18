"تريندز" يشارك في معرض الكويت الدولي للكتاب

أبوظبي في 18 نوفمبر/ وام/ يشارك مركز تريندز للبحوث والاستشارات، للمرة الأولى في فعاليات النسخة الـ48 لمعرض الكويت الدولي للكتاب، الذي ينظمه المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الكويتي تحت شعار "وطن الكتاب / عاصمة الثقافة"، وتنطلق غدا وتستمر حتى 29 نوفمبر الجاري، في أرض المعارض الدولية بمشرف.

ويستعرض المركز في جناحه الخاص، أكثر من 500 إصدار بحثي ومعرفي، تشمل دراسات معمقة في مجالات الأمن السيبراني والإستراتيجي، والاقتصاد العالمي، والتحولات الجيوسياسية، والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتقنيات المستقبل، إلى جانب تنظيم سلسلة من الفعاليات والندوات الحوارية واللقاءات الفكرية، التي تهدف إلى إثراء النقاش العام حول القضايا الراهنة التي تشغل الساحة العالمية.

وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، إن معرض الكويت الدولي للكتاب يُعد منصة فكرية ومعرفية حيوية لتلاقي الأفكار وتبادل الرؤى بين الأكاديميين والمفكرين والباحثين والخبراء، مما يعزز دور مراكز الفكر والمؤسسات البحثية في صياغة البحوث والدراسات النوعية.

وأوضح أن المشاركة تأتي في إطار إستراتيجية المركز الرامية إلى تعزيز حضوره في المحافل الفكرية العالمية، انطلاقاً من إيمانه بأهمية معارض الكتاب كمنصات استراتيجية لتلاقح الأفكار وتبادل الخبرات.

من جانبه أكد هزاع الحمادي، رئيس قسم المعارض في إدارة التوزيع والمعارض بـ"تريندز"، الأهمية الإستراتيجية للمشاركة في معرض الكويت الدولي للكتاب، مبيناً أن المشاركة تنسجم مع رسالة المركز الساعية إلى نشر المعرفة الهادفة وإتاحة إصداراته أمام شريحة أوسع من المتخصصين والباحثين وجمهور القراء المهتمين بالبحث العلمي في مختلف أرجاء العالم.

من جهته أوضح زايد الظاهري، رئيس قسم التوزيع في إدارة التوزيع والمعارض بـ"تريندز"، أن مشاركة المركز في هذه التظاهرة الثقافية والمعرفية الكبرى تأتي تأكيداً على دور مراكز الفكر في تشكيل المشهد الثقافي والفكري العالمي، مشيرا إلى أن جناح المركز سيسهم في التعريف بإصدارات المركز التي تتجاوز الـ500 كتاب، بالإضافة إلى التعريف أيضاً بخدمات المركز البحثية والتدريبية والاستشارية المتنوعة.