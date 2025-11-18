اللجنة المنظمة لدولية أبوظبي للشوزن تستعرض استعدادات اللجان للحدث

العين في 18 نوفمبر/ وام/ استعرضت اللجنة المنظمة العليا لبطولة "أبوظبي الدولية للشوزن" ترتيبات البطولة، واستعدادات اللجان المختلفة، وجاهزية المنشآت والتحضيرات اللوجستية.

وينظم البطولة التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، بالتعاون مع اتحاد الإمارات والاتحاد الدولي للرماية للصيد بالأسلحة الرياضية "FITASC".

وعقدت اللجنة اجتماعاً ميدانياً في مقر نادي العين للفروسية والرماية، الذي يستضيف منافسات الحدث خلال الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر المقبل، بمشاركة نخبة من أبرز الرماة العالميين، وبجوائز مالية قيّمة.

وترأس سعادة محمد سهيل النيادي، مدير عام مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، الجولة الميدانية التي تفقد خلالها ميادين الرماية للوقوف على جاهزية المنشآت والتحضيرات اللوجستية، وضمان توفير خدمات بمعايير عالمية، إضافة إلى تهيئة بيئة جاذبة للجمهور والعائلات.

كما استعرض رئيس اللجنة تقارير جاهزية الميادين المستضيفة للمنافسات، ومتابعة سير عملية التسجيل التي تشهد إقبالاً كبيراً من الرماة من مختلف دول العالم، في مؤشر يعكس المكانة المتنامية للبطولة على أجندة رياضة الرماية الدولية، كما تم التأكيد على جاهزية الحكام والكوادر الفنية من داخل الدولة وخارجها.

وشهد الاجتماع، الذي حضره رؤساء اللجان الفرعية بالإضافة إلى مسؤولي مسابقات الرماية، اعتماد تشكيل فرق العمل المساندة، ومراجعة خطط التشغيل خلال الفترة التي تسبق انطلاق المنافسات، بما يضمن تقديم أفضل صورة تنظيمية للبطولة.

وأكد النيادي حرص اللجنة المنظمة على تقديم نسخة استثنائية تواكب مكانة دولة الإمارات، لاسيما أن البطولة تشكل منصة لاكتشاف وصقل المواهب، وتسهم في ترسيخ ريادة الدولة في رياضات الرماية، باعتبارها امتداداً لتراث الإمارات العريق في الصيد والدفاع، وبما يعزز الهوية الوطنية ويبرز الرماية موروثاً أصيلاً في الثقافة الإماراتية.

وأشار إلى أن استضافة منطقة العين للبطولة تعكس مكانتها المتنامية مركزاً رياضياً وسياحياً بارزاً على مستوى المنطقة، مؤكداً أن الحدث يمثل إضافة نوعية للمشهد الرياضي الإماراتي ويجسد ثقة الاتحادات الدولية بالقدرات التنظيمية للدولة وبنيتها التحتية المتطورة.