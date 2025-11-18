فريق الإغاثة الإماراتي يختتم مهامه الإنسانية في أفغانستان

أبوظبي في 18 نوفمبر/ وام/ أكمل فريق الإغاثة الإماراتي في أفغانستان مهمته الإنسانية بنجاح، عقب فترة من العمل المكثف والمتواصل لتقديم الدعم العاجل والإغاثي للمتضررين من الزلزال الذي ضرب المناطق الشمالية من البلاد، ليختتم بذلك عملياته الميدانية، مجسداً الدور الريادي لدولة الإمارات في دعم الشعوب المتضررة حول العالم.

ورافق هذه الجهود الميدانية، التي تميزت بسرعة الاستجابة وكفاءة الأداء، تنفيذ جسر جوي إماراتي مكثف، شهد إرسال 8 طائرات محملة بأكثر من 394 طناً من المساعدات الإنسانية، شملت سلالاً غذائية وخياماً وبطانيات ومواد إغاثية أساسية، حيث وصلت هذه المساعدات إلى المناطق الأكثر تضرراً، وأسهمت في التخفيف من معاناة آلاف الأسر المنكوبة، في تأكيد جديد على دور الإمارات الرائد في العمل الإنساني، وعلى نهج العطاء الذي رسخه الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، والذي تواصل الدولة ترسيخه عبر جسور الإغاثة والدعم في مختلف الأزمات.

وجاء اختتام المهمة بعد أن حققت أهدافها في توفير الاستجابة العاجلة والفعالة للمتضررين، فيما تؤكد دولة الإمارات استعدادها لمواصلة تقديم الدعم عبر مسارات إنسانية متنوعة، التزاماً بنهجها الثابت في مساندة الشعب الأفغاني وسائر الشعوب التي تواجه الأزمات حول العالم.

وأعربت أسر متضررة من الزلزال في شمال أفغانستان، عن امتنانها العميق للدور الإنساني لدولة الإمارات، مؤكدة أنه كان له أثر مباشر وملموس في التخفيف من آثار الكوارث وتقديم الدعم الضروري للأسر المنكوبة.

ويعكس هذا التقدير حجم الثقة والمصداقية التي تحظى بها دولة الإمارات في تقديم المساعدات الإنسانية، ويجسد نهجها الثابت في الوقوف إلى جانب الشعوب في أوقات الأزمات، بما يعكس القيم النبيلة للعطاء والتضامن التي أرساها الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، والتي تواصل القيادة الرشيدة السير على نهجها.