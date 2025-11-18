"أبوظبي للرياضات البحرية" ينظم بطولة الإمارات لزوارق "الفورمولا4"

أبوظبي في 18 نوفمبر /وام/ أعلن نادي أبوظبي للرياضات البحرية، عن تنظيم بطولة الإمارات للزوارق السريعة "الفورمولا 4" في جولتها الثانية، بمشاركة محلية ودولية.

وأكد النادي في بيان اليوم أن البطولة ستقام في منطقة الكورنيش في أبوظبي على مدار يومي السبت والأحد المقبلين، بإشراف اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، ومتابعة مجلس أبوظبي الرياضي، وبمشاركة نخبة المتسابقين من الإمارات، والكويت، والسعودية، وقطر، والسودان، وإيطاليا، والنرويج.

وأوضح أن المنافسات ستنطلق يوم السبت المقبل بمشاركة أكثر من 10 زوارق، بالتجارب الرسمية والتصفيات التأهيلية، وصولا إلى إقامة السباق الرئيسي في اليوم التالي وتتويج الأبطال.

وذكر النادي أن التجهيزات تسير وفق أعلى المعايير الدولية، وأحدث تقنيات التتبع والسلامة والتحكيم، بما يضمن خروج الحدث بصورة تليق بمكانة أبوظبي وتاريخها المميز في تنظيم البطولات الكبرى.

وقال ثاني القمزي، المدير التنفيذي لفريق أبوظبي والرياضات الحديثة، إن إطلاق بطولة "الفورمولا 4"، يرسخ مكانة أبوظبي منصة عالمية لرياضات الزوارق الحديثة، ويبرز قدرات الإمارات على قيادة المشهد البحري إقليمياً وعالميا.

وأضاف القمزي أن امتداد الفعاليات ليومين يمنح المتسابقين فرصة مثالية لتقديم أفضل المستويات، ويتيح للجمهور متابعة منافسات بمعايير عالمية.