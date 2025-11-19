"الإمارات للفرانشايز" عضوا في "اتحاد الامتياز التجاري في آسيا والمحيط الهادئ"

جاكرتا- إندونيسيا في 18 نوفمبر /وام/ أعلنت رابطة الإمارات للفرانشايز انضمامها إلى عضوية اتحاد الامتياز التجاري في آسيا والمحيط الهادئ وذلك على هامش مشاركتها بفعاليات أسبوع الامتياز التجاري في إندونيسيا 2025، الذي عقد في العاصمة جاكرتا.

وأكدت الرابطة من خلال مشاركتها تنامي مكانة دولة الإمارات على خارطة الفرانشايز العالمية، ودور الرابطة في دعم توسّع العلامات التجارية الوطنية في الأسواق الدولية.

وأسهمت مشاركة الوفد الإماراتي الذي ضم نور التميمي رئيسة مجلس إدارة الرابطة، و ماهر العليلي نائب رئيس المجلس، في فتح آفاق جديدة للتعاون مع نظرائه من آسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية، تمهيداً لإطلاق مبادرات مشتركة خلال عام 2026.

وشارك الوفد في اجتماعات مجلس الامتياز التجاري العالمي واتحاد الامتياز التجاري في آسيا والمحيط الهادئ، إلى جانب حضور الحفل الرسمي والمشاركة في الجلسات المتخصصة في قطاع الفرانشايز على هامش فعاليات الأسبوع.

وأكدت نور التميمي أن مشاركة دولة الإمارات في هذه الفعاليات عكست التزامها الراسخ بالمساهمة في رسم ملامح مستقبل قطاع الامتياز التجاري العالمي، وبناء جسور التعاون بين الأسواق الإقليمية والدولية، مشيرة إلى أن رابطة الإمارات للفرانشايز تسهم بدورٍ محوري في ترسيخ مكانة الدولة مركزا إقليميا لتطوير قطاع الفرانشايز من خلال دعم الابتكار، وتعزيز التعاون، وتبني أفضل الممارسات العالمية التي تسهم في رفع تنافسية بيئة الأعمال.

وأضافت أن تمثيل الدولة في اجتماعات مجلس الامتياز التجاري العالمي وفّر منصة لعرض قصص النجاح الإماراتية، واستعراض تجربة الدولة في جذب الامتيازات التجارية الدولية، وتمكين العلامات التجارية الإماراتية من التوسع بثقة في أسواق جديدة.

يُذكر أن رابطة الإمارات للفرانشايز تعمل تحت مظلة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وتُعنى بتعزيز نمو واستدامة قطاع الامتياز التجاري في دولة الإمارات من خلال بناء القدرات، والدفاع عن السياسات الداعمة للقطاع، وتعزيز التعاون الدولي، وتعزيز مكانة الدولة في مجلس الامتياز التجاري العالمي إلى جانب توسيع الفرص أمام رواد الأعمال المحليين وترسيخ مكانة الإمارات وجهة عالمية لتطوير واستثمار الامتياز التجاري.