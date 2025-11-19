منتخب أوزبكستان بطلا لكأس العين الدولية لكرة القدم

العين في 18 نوفمبر/ وام/ أحرز المنتخب الأوزبكي لقب كأس العين الدولية لكرة القدم، بعد تغلبه في المباراة النهائية على نظيره الإيراني بركلات الترجيح 4_ 3 مساء اليوم على استاد هزاع بن زايد.

واحتكم المنتخبان إلى الركلات الترجيحية بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، إثر مواجهة قوية بينهما، على مدار الشوطين.

حضر مراسم التتويج سعيد الظاهري، مدير إدارة الوجهات السياحية في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وراشد عبدالله، المدير التنفيذي لنادي العين للاستثمار.

يذكر أن البطولة أقيمت خلال الفترة من 13 إلى 18 نوفمبر الجاري، بمشاركة 4 من المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026، هي مصر، وإيران، وأوزبكستان والرأس الأخضر.