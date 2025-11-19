جهاز أبوظبي للمحاسبة يشارك بمعرض "توظيف زاهب"

أبوظبي في 18 نوفمبر/وام/ يشارك جهاز أبوظبي للمحاسبة في النسخة الثالثة من "معرض توظيف × زاهب 2025"، الذي انطلق اليوم ويستمر حتى 20 نوفمبر الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض"أدنيك"، ضمن جهوده المستمرة لاستقطاب الكفاءات الوطنية وتعريفهم بالدور الحيوي للجهاز في تعزيز النزاهة والشفافية وحماية الموارد العامة.

وأكد الجهاز خلال مشاركته في المعرض على برنامجه الوطني "النخبة"، الذي أُطلق عام 2022 بهدف استقطاب وتدريب الكوادر الإماراتية الشابة للانضمام إلى منظومة العمل الرقابي موضحا،أن البرنامج وفر منذ انطلاقه 13 دفعة تدريبية، شملت مسارات مهنية متخصصة في مجالات التدقيق والنزاهة والإدارة، ما مكّن المشاركين من الإسهام الفاعل في دعم الجهاز وتعزيز كفاءاته.

وشهد اليوم الأول من المعرض إقبالاً واسعاً من الخريجين والباحثين عن فرص وظيفية متنوعة، حيث قدّم فريق الموارد البشرية معلومات شاملة عن الوظائف المتاحة وبرامج التدريب والتطوير المهني، داعياً الزوار للتفاعل مع المنصة والتعرف على المسارات المهنية التي يوفرها الجهاز.

وتبرز مشاركة الجهاز في المعرض التزامه بالاستثمار في الكفاءات الوطنية باعتبارها المحرك الرئيسي لتحقيق تطلعات الدولة المستقبلية، ومواصلة تمكين الشباب الإماراتي من اكتساب المعرفة والمهارات اللازمة ليكونوا جزءاً من مسيرة حماية الموارد العامة وتعزيز الشفافية والنزاهة.