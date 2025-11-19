المفوضية الأوروبية ترفع توقعاتها بشأن نمو اقتصاد النمسا وتستبعد الانكماش

فيينا في 18 نوفمبر /وام/ توقعت المفوضية الأوروبية،نمو الناتج المحلي الإجمالي للنمسا بنسبة 0.3% خلال العام الجاري، ورجحت ارتفاع وتيرة النمو إلى 0.9% في العام 2026.

وأظهر التقرير الاقتصادي للمفوضية لفصل الخريف تحسناً ملحوظاً في اقتصاد النمسا مقارنة بتوقعات الربيع الصادرة في مايو الماضي.

جاءت توقعات المفوضية الأوروبية أكثر تفاؤلاً، مقارنة بتقريرها الاقتصادي السابق، الذي توقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي في النمسا خلال العام الجاري، ما يعكس تحسناً في أداء اقتصاد النمسا، الذي توقعت المفوضية أن ينمو بنسبة 1.2% في عام 2027.

وفي المقابل لا تزال أرقام عجز الموازنة العامة تثير القلق، في ظل توقع المفوضية بارتفاع عجز الموازنة إلى 4.4% من الناتج الاقتصادي للعام الجاري، متجاوزًا بشكل كبير الحد المسموح به البالغ 3.0%، وترجيح انخفاض ​​العجز قليلاً إلى 4.1% في العام المقبل، وعودته إلى الارتفاع بنسبة 4.3% في عام 2027.