جلسات نقاشية وفعاليات متخصصة في “مؤتمر ومعرض عجمان لتكنولوجيا النقل”

عجمان في 19 نوفمبر/ وام/ شهد مؤتمر ومعرض عجمان لتكنولوجيا النقل 2025 في نسخته الثانية، الذي يقام على مدار يومين في قاعة الإمارات للضيافة، تنظيم جلسات نقاشية وورش عمل وفعاليات متنوعة، بمشاركة نخبة من الخبراء المحليين والدوليين، وممثلين عن مؤسسات حكومية وخاصة من مختلف دول المنطقة والعالم، بهدف بناء منظومة نقل مستقبلية أكثر ذكاء واستدامة، وتعزيز جودة الحياة لجميع أفراد المجتمع في إمارة عجمان.

وأكد سعادة عمر محمد لوتاه، مدير عام هيئة النقل في عجمان، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات /وام /، أن المؤتمر أصبح منصة فاعلة لتبادل الخبرات والأفكار وتعزيز التعاون الدولي والإقليمي في مجالات النقل الذكي والمستدام، مشيراً إلى أن عجمان تواصل استثماراتها في الحلول الرقمية والمشاريع الابتكارية التي تدعم الاقتصاد الأخضر وتحسّن تجربة المتعاملين، وتحقق التكامل بين مختلف أنظمة النقل.

ويستقطب المؤتمر أكثر من 39 متحدثاً و 12 عارضاً ويشهد عرض أحدث الابتكارات في تقنيات النقل، بما في ذلك التاكسي الطائر، وطائرات الدرون للتوصيل السريع، والسيارات الذكية المخصصة للشحن ونقل الركاب إلى جانب استعراض أبرز الخدمات التقنية الحديثة المتبعة في الهيئة.

واستعرض المؤتمر مركبات النقل التابعة لهيئة النقل في عجمان وما تتضمنه من خدمات ذكية وأنظمة مراقبة متقدمة تسهل عمليات نقل الركاب، وتدعم تتبع المركبات، إضافة إلى إبراز خدمات الدفع اللاتلامسي التي تعزز معايير الأمان والسلامة.

من جهته أكد سامي الجلاف المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة والتراخيص في الهيئة رئيس لجنة تنظيم المؤتمر ، أن المؤتمر يشكل محطة مهمة لنقل المعرفة وتبادل الخبرات في مجال النقل، مشيراً إلى أهمية الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في تطوير حلول التنقل لدوره في اختصار الوقت ورفع نسب الأمان وتسهيل وصول الجمهور للخدمات، لافتا إلى أن دولة الإمارات تعد من أوائل الدول المتقدمة في تبني التكنولوجيا الحديثة وخاصة في قطاع النقل مستفيدة من بنية تحتية تعد من الأسرع عالمياً.

وأوضح أن المؤتمر يُعد وجهة لعرض أحدث الأبحاث والابتكارات من الجامعات والشركات المتخصصة، حيث يتيح لهم منصة لعرض أفكارهم وحلولهم المستقبلية، كما يمكن للجمهور والمختصين التعرف على أبرز الخدمات والتقنيات من خلال ورش عمل وجلسات نقاشية متخصصة، شملت في يومه الأول أربع جلسات وفي اليوم الثاني خمس جلسات، قدمها خبراء من جهات حكومية وشركات عالمية ومحلية من بينها أوبر وغيرها من المؤسسات ذات الخبرة في تقنيات التنقل الحديثة.