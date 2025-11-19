"ليالي الوثبة" في مهرجان الشيخ زايد تنطلق السبت

أبوظبي في 19 نوفمبر/ وام/ تنطلق حفلات "ليالي الوثبة" ضمن النسخة الجديدة من مهرجان الشيخ زايد 2025 – 2026 مساء السبت الموافق 22 نوفمبر الجاري ، في أجواء فنية مبهرة، لتقدم للجمهور تجربة موسيقية استثنائية تجمع بين الطرب الأصيل والأداء المعاصر بمشاركة نخبة من أبرز الفنانين العرب والخليجيين.

وتفتتح النجمة أصالة نصري أولى الحفلات الغنائية الجماهيرية مساء السبت على مسرح الوثبة وسط حضور جماهيريٍ واسعٍ.

وتشهد حفلات "ليالي الوثبة"، التي تقام للعام الرابع على التوالي، حضوراً كبيراً متوقعاً من العائلات والجمهور من مختلف الجنسيات الذين يتوافدون للاستمتاع بالعروض الموسيقية الحية، في أجواء احتفالية تعبر عن هوية المهرجان وروحه الثقافية والترفيهية.

وتتزامن حفلات "ليالي الوثبة" مع عروض الألعاب النارية الأسبوعية التي تضيء سماء الوثبة في ختام الأمسيات.

ومنذ انطلاقها، تشهد حفلات "ليالي الوثبة" إقبالاً جماهيرياً متزايداً، ما يعكس مكانة المهرجان كوجهة رئيسية للثقافة والفنون في الإمارات.

وأصبحت حفلات "ليالي الوثبة" ركناً أساسياً في برنامج الفعاليات للمهرجان، نظرا لدورها في إثراء المشهد الفني وتقديم محتوى متنوع يجمع بين الأصالة والتجديد، انسجاماً مع رؤية المهرجان في ترسيخ مكانته كملتقى للفن والثقافة والابتكار.