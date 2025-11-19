"النقل المتكامل" يُطلق خدمات التوصيل الذاتي التجريبية بالتعاون مع"K2" و"نون"

أبوظبي في 19 نوفمبر / وام/ أعلن مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل، عن إطلاق مشروع التشغيل التجريبي لمركبات التوصيل الذاتي للتجارة الإلكترونية في أبوظبي، تحت إشراف مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة، وبالتعاون مع منصة "نون" المتخصصة في مجال التجارة الإلكترونية، وشركة "أوتوغو" التابعة لشركة "K2".

وتأتي هذه الخطوة استكمالًا لجهود المركز في تطوير منظومة التنقّل الذكي في الإمارة، ودعم ريادة أبوظبي في مجالات التحول الرقمي والنقل المستدام.

يهدف المشروع إلى دمج مركبات التوصيل الذاتي التي طورتها شركة أوتوغو ضمن شبكة الخدمات اللوجستية التابعة لمنصة "نون"، بهدف تعزيز كفاءة عمليات تزويد مراكز التوزيع المصغّرة في أبوظبي، ودعم منظومة النقل الذكي باستخدام تقنيات القيادة الذاتية المتقدمة.

وتمتاز هذه المركبات بتقنيات ذكاء اصطناعي وأجهزة استشعار متطورة، تمكّنها من التنقل بكفاءة وأمان في المناطق الحضرية، وتسليم الطلبات بشكل مباشر دون الحاجة إلى تدخل بشري.

وتمثل هذه الخطوة مرحلة محورية في مسيرة تطوير قطاع الخدمات اللوجستية في أبوظبي، إذ تجمع بين تقنيات التنقّل الذكي والتجارة الإلكترونية لرفع كفاءة العمليات وتقليل الازدحام والانبعاثات الكربونية وتحسين تجربة العملاء، كما تدعم المبادرة إستراتيجية أبوظبي الشاملة للتنقّل الذكي التي تهدف إلى تنفيذ 25% من الرحلات في الإمارة عبر وسائل نقل ذكية بحلول عام 2040.

وأكد الدكتور عبدالله حمد الغفلي، مدير عام مركز النقل المتكامل بالإنابة، أن إطلاق مشروع التشغيل التجريبي لمركبات التوصيل الذاتي بالتعاون مع منصة "نون"، يأتي في إطار جهود إمارة أبوظبي لتعزيز منظومة نقل أكثر ذكاءً واستدامة.

وأضاف أن المشروع يعكس التزام المركز بتوسيع استخدام التقنيات الحديثة في النقل والخدمات اللوجستية، إلى جانب تطوير بيئة تجريبية مرنة تتيح اختبار التقنيات المستقبلية وتطبيقها ضمن أطر تنظيمية متكاملة تدعم جاهزية الإمارة للتحول نحو حلول التنقل الذكي.

من جانبه، أوضح فرّاز خالد، الرئيس التنفيذي لشركة نون، أن الشركة تسعى إلى إعادة تعريف مستقبل التجارة الإلكترونية من خلال الابتكار، مشيراً إلى أن الشراكة مع مركز النقل المتكامل وشركة أوتوغو تمثل خطوة محورية في تطوير حلول توصيل ذاتية تعزز كفاءة واستدامة الخدمات اللوجستية.

وأكد أن هذا التعاون يجسد التزام "نون" بدعم جهود إمارة أبوظبي في تطبيق التقنيات الحديثة ضمن قطاع النقل وتعزيز الابتكار في العمليات اللوجستية.

ويستعد مركز النقل المتكامل بالتعاون مع "أوتوغو" و"نون"، لتوسيع مراحل المشروع خلال الفترة المقبلة، بما يشمل تطبيق التقنية في مناطق جديدة وتوسيع نطاق الخدمات، وصولًا إلى التشغيل التجاري الكامل في أبوظبي.