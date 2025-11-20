هيئة كهرباء ومياه دبي تطور خدمة "الاستجابة الذكية"

دبي في 19 نوفمبر/ وام / أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن خصائص متطورة على خدمة "الاستجابة الذكية"، بالاعتماد على تقنية الذكاء الاصطناعي ونظم المعلومات الجغرافية وذلك لتعزيز سرعة وسلاسة الاستجابة للبلاغات الفنية وتوفير تحديثات لحظية عن البلاغات على مدار الساعة.

وأتاحت الخدمة على تطبيق دبي الآن، إلى جانب موقع الهيئة الإلكتروني وتطبيقها الذكي.

وتُمكن "الاستجابة الذكية" المتعاملين من التشخيص الذاتي للأعطال الفنية للكهرباء والمياه، إضافة إلى تقليص الوقت اللازم للتعامل مع البلاغات في حال اقتضت الحالة زيارة ميدانية من الفريق الفني.

وأصبح بإمكان المتعاملين مشاركة موقعهم الجغرافي باستخدام صفة زائر دون الحاجة لتسجيل الدخول لحساب الهيئة لتسهيل عملية الوصول للموقع، كما يمكن التواصل مع فريق الهيئة الفني ومشاركة التحديثات المتعلقة بالبلاغ الفني من خلال الخدمة الرقمية المطورة.

ومكّنت الهيئة فريقها الفني من إنشاء إشعار فني من الموقع إن لزم لغرض تسريع عملية الاستجابة للبلاغات الفنية.

وبإمكان المتعاملين التتبع اللحظي لحالة بلاغهم الفني، مع توفر أداة مصغّرة "Widget" على الأجهزة المدعومة بنظام "آي.أو.إس"، كما تتيح لهم الهيئة مراقبة أكثر ذكاءً ودقةً للبلاغات الفنية والأنشطة الميدانية مما يساهم في تجنب تكرار البلاغات، إلى جانب مراقبة لحظية لعمل فرق الهيئة الفنية في الموقع في كافة المناطق الجغرافية في دبي.

ويمكن الاطلاع على الإرشادات والنصائح الخاصة بضمان السلامة واستمرارية إمدادات الكهرباء والمياه خلال موسم الأمطار من خلال الرابط www.dewa.gov.ae/rain.