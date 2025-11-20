"الجمعية العامة" تعتمد قراراً بتجديد ولاية وكالة "الأونروا" حتى عام 2029

نيويورك في 19 نوفمبر/ وام / اعتمدت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة المعنية بالمسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار، اليوم الأربعاء، قراراً جديداً حول تقديم المساعدة للاجئين من الشعب الفلسطيني.

ويقضي القرار الجديد الذي تم إعتمادة بتأييد أغلبية 149 دولة عضو مقابل معارضة 10 وامتناع 13 عن التصويت، بتجديد ولاية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين "الأونروا" حتى 30 يونيو 2029.

وأعربت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها الجديد، عن أسفها لعدم تمكن اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى ديارهم أو الحصول على تعويضات، لافتة إلى أن أوضاعهم ما زالت تثير "قلقاً بالغاً"، ومشددة على ضرورة استمرار تقديم الخدمات الصحية والتعليمية والمعيشية الأساسية لهم.

وخلال الجلسة التي سبقت التصويت، دعا المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني إلى ضرورة تجديد الولاية وتوفير التمويل الكافي للوكالة، محذراً من أن أي تقليص في مواردها سيعرّض حقوق وحياة ملايين اللاجئين للخطر.