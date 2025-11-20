"الفجيرة العلمي" يطلق مخيمه الشتوي الخامس 8 ديسمبر

الفجيرة في 19 نوفمبر / وام / أعلن نادي الفجيرة العلمي عن إطلاق النسخة الخامسة من مخيمه العلمي الشتوي في الثامن من ديسمبر المقبل، في حدث يستمر لمدة أسبوعين ويهدف إلى استثمار الإجازة المدرسية في صقل المواهب الشابة وتعزيز مهارات الابتكار لدى الأطفال والشباب، للخروج بمشاريع علمية منافسة محلياً وعالمياً، وذلك وسط مشاركة مؤسسية واسعة تعزز الشراكات لخدمة أبناء الإمارة.

ويستهدف المخيم الفئات العمرية من 9 إلى 18 عاماً للجنسين، مقدما حزمة مكثفة من البرامج التدريبية والتثقيفية التي تشمل مجالات البرمجة، وألعاب الذكاء التفاعلية، والأمان الرقمي، وتصميم تطبيقات الهواتف الذكية، إلى جانب مسابقات التحدي والتجارب العلمية الميدانية.

وأكد سعادة الدكتور سيف المعيلي، مدير النادي، أن هذه النسخة تأتي ضمن الإستراتيجية السنوية لتوفير بيئة حاضنة مجهزة بأحدث التقنيات وبإشراف نخبة من المؤهلين، لضمان تقديم تجربة استثنائية تلبي شغف الجيل الجديد بالعلوم المتطورة، استكمالاً للنجاح الكبير والمخرجات الإيجابية التي حققتها دورة عام 2024.