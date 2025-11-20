انطلاق ملتقى "إذاعات التعاون الإسلامي" بالفجيرة لبحث توظيف الذكاء الاصطناعي

الفجيرة في 19 نوفمبر / وام / انطلقت اليوم في إمارة الفجيرة أعمال الدورة السابعة لملتقى اتحاد إذاعات التعاون الإسلامي، التي تخصص أجندتها هذا العام لمناقشة ملف "تجارب وتوظيف الذكاء الاصطناعي"، وسط مشاركة واسعة لنخبة من المختصين والإعلاميين من مختلف الدول الأعضاء، بهدف استشراف مستقبل العمل الإذاعي وبحث سبل دمج التقنيات المتقدمة لتعزيز جودة الإنتاج والبث.

ويركز الملتقى بشكل جوهري على استعراض أحدث التطبيقات التقنية والاتجاهات المستقبلية الكفيلة بتطوير المحتوى الإذاعي، سواء الموسيقي أو القرآني، ومناقشة الأدوات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي للارتقاء بصناعة الإعلام المسموع.

وشهد اليوم الأول زخما كبيرا تمثل في تكريم عدد من الرموز الإعلامية البارزة تقديرا لمسيرتهم، إلى جانب عقد ندوة رئيسية بعنوان "رحلة إعلامي مُلهِم" سلطت الضوء على تجارب مهنية واقعية من قلب العمل الإذاعي، وأبرزت الأثر المتنامي للتقنيات الحديثة في بناء قدرات الكوادر الإعلامية وتطوير جودة المحتوى المقدم للجمهور.