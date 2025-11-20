"مصدر" ومجموعة تدوير تتعاونان لتطوير أول مشروع تجاري لتحويل النفايات إلى وقود طيران مستدام

أبوظبي في 20 نوفمبر/ وام/ أعلنت اليوم كل من شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، ومجموعة تدوير، عن توقيع اتفاقية تطوير مشتركة، تتعاون بموجبها الشركتان في تطوير أول مشروع على نطاق تجاري لتحويل النفايات إلى وقود طيران مستدام في أبوظبي.

وستعمل المحطة الواقعة في أبوظبي على تحويل نحو 500 ألف طن من النفايات سنويًا إلى وقود طيران مستدام، عبر عملية إنتاج هجينة تجمع بين استخدام الطاقة المتجددة لإجراء التحليل الكهربائي وإنتاج الهيدروجين الأخضر، ومعالجة النفايات لاستخلاص غاز اصطناعي يُحول لاحقًا إلى وقود طيران مستدام باستخدام مجموعة من العمليات الكيميائية المعتمدة.

وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر"، بهذه المناسبة، إن "مصدر" تلتزم بالعمل على تسريع إحداث نقلة نوعية في قطاع الطاقة العالمي من خلال بناء شراكات فعالة وتوفير حلول مبتكرة تلبي احتياجات العملاء.

وأوضح أن المشروع سيسهم في ترسيخ ريادة دولة الإمارات في مجال الطيران المستدام، والنهوض بهذا القطاع الحيوي الذي يعزز مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة في الدولة، فضلاً عن دوره الفاعل في خفض الانبعاثات الكربونية، متطلعا إلى التعاون مع مجموعة تدوير لتنفيذ هذا المشروع وتحقيق نتائج ملموسة في إزالة الكربون على مستوى الدولة وخارجها.

من جهته قال على الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة تدوير، إن هذه الاتفاقية تشكل خطوة محورية في مسيرة مجموعة تدوير انسجامًا مع مهمتها في إدارة النفايات بكفاءة باعتبارها موردًا زاخرًا بالقيمة، لتحقيق أقصى استفادة منها، مع إمكانية تحويلها إلى مصدر رئيسي لإنتاج الطاقة.

وأضاف أنه من خلال الشراكة مع مصدر، نعزز ريادة دولة الإمارات للابتكار في قطاع الطاقة النظيفة عبر عمليات تحويل النفايات إلى وقود طيران مستدام، باعتباره منتجًا أساسيًا للحفاظ على نظافة البيئة، كما نستعرض معًا الإمكانات الهائلة للنفايات، ونساهم في تحقيق الأهداف الوطنية للوصول إلى الحياد المناخي الصفري، والارتقاء بمعايير التحول المستدام على الصعيد العالمي.

ومن المتوقع أن يغطي المشروع أسواقاً متعددة عند دخوله حيز التشغيل، مما يسهم في جعل أبوظبي مركزًا إقليميًا لوقود الطيران المستدام، ويدعم جهود إزالة الكربون من هذا القطاع الذي أسهم بأكثر من 18% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات في عام 2023، وذلك وفقًا لبيانات الاتحاد الدولي للنقل الجوي.

ويتمتع وقود الطيران المستدام بإمكانات تتيح خفض الانبعاثات الكربونية خلال كافة مراحل الاستخدام بنسبة تصل إلى 80% مقارنة بوقود الطيران التقليدي، وذلك بحسب دراسة للاتحاد الدولي للنقل الجوي.

ويمثل المشروع أيضاً خطوة مهمة نحو تحقيق العديد من الإستراتيجيات الوطنية، بما في ذلك السياسة العامة الاسترشادية لوقود الطيران المستدام، وسياسة أبوظبي للهيدروجين منخفض الكربون، والإستراتيجية الوطنية للهيدروجين، وإستراتيجية أبوظبي للتغير المناخي، ومبادرة الإمارات الإستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

ومن خلال تحويل النفايات إلى طاقة نظيفة، سيسهم المشروع في تحقيق هدف "تدوير" الإستراتيجي بتحويل 80% من نفايات أبوظبي بعيداً عن المكبات بحلول عام 2030، وإنشاء سلاسل قيمة جديدة في إدارة النفايات والهيدروجين الأخضر والوقود المتجدد.

واستناداً إلى خبرة "مصدر" الواسعة في مجالي الطاقة المتجددة والهيدروجين، وخبرة مجموعة "تدوير" في تعزيز استخلاص القيمة من النفايات عبر شراكات محلية ودولية، سيسهم هذا المشروع في ترسيخ الدور الريادي لدولة الإمارات في ابتكارات الطاقة النظيفة.

وتتوافق هذه المبادرة مع طموحات أبوظبي في أن تصبح مركزاً عالمياً رائداً لإنتاج الوقود منخفض الكربون، مع تحقيق التكامل بين قطاعات الطاقة المتجددة وتحويل النفايات إلى موارد ذات قيمة والنقل المستدام.