وكالة ناسا تكشف صورًا مقربة لمذنب "3 أي أطلس"

كيب كانافيرال في 20 نوفمبر/ وام/ نشرت وكالة ناسا أمس "الأربعاء"، صورا مقربة للمذنب النجمي المتنقل " 3 أي أطلس"، الذي يتجول سريعًا لمرة واحدة في النظام الشمسي ويدور حوله الكثير من الجدل.

ويعد مذنب "3 أي أطلس"، الذي جرى اكتشافه قبل أشهر، ثالث جسم مؤكد يزور المجموعة الشمسية قادمًا من نجم آخر، ومر باندفاع سريع بجانب المريخ الشهر الماضي دون مخاطر.

وركزت عدة مركبات فضائية تابعة لناسا، كاميراتها على المذنب والتقطت له صورًا مقربة وهو على بعد 18 مليون ميل "29 مليون كيلومتر"، كما رصده قمران صناعيان تابعان لوكالة الفضاء الأوروبية خلال مروره بكوكب المريخ.

ويقوم الفلكيون بتوجيه أجهزة التلسكوب الأرضية نحو المذنب القادم من الكون، الذي يبعد حاليًا نحو 190 مليون ميل "307 ملايين كيلومتر" عن الأرض.

وتمكنت كاميرا مشروع التلسكوب الافتراضي جيانلوكا ماسي من التقاط صور مقربة للمذنب من إيطاليا، إذ ستكون أقرب مسافة سيمر بها المذنب عبر الأرض 167 مليون ميل "269 مليون كيلومتر" في منتصف ديسمبر، ثم سيعود سريعًا إلى الفضاء ولن يعود أبدا.