"مطار رأس الخيمة" يُعلن عن تطوير مبنى خاص بطائرات كبار الشخصيات

دبي في 20 نوفمبر/ وام/ أعلن مطار رأس الخيمة الدولي، خلال مشاركته في معرض دبي للطيران 2025، عن خططه لتطوير مبنى مخصّص لكبار الشخصيات وحظائر للطائرات الخاصة، بالشراكة مع شركة "فالكون إكزكيوتيف أفييشن"، التابعة لمجموعة أليكس للاستثمار، في خطوة نوعية تهدف إلى تعزيز مسيرة إمارة رأس الخيمة نحو التحوّل إلى مركز عالمي للسياحة والترفيه، وبما يسهم في جعل المطار بوابة رئيسية لاستقبال كبار الشخصيات والمسافرين إلى الإمارات الشمالية.

جاء ذلك عقب توقيع المطار، اتفاقية مع شركة "فالكون إكزكيوتيف أفييشن"، لتطوير وتشغيل منشأة جديدة للخدمات الأرضية الثابتة، وهي أحد المشاريع الرئيسة ضمن إستراتيجية الإمارة للنمو في قطاعي الطيران والسياحة.

وتضم المنشأة الجديدة مبنى فاخراً بمساحة 1,500 متر مربع، وحظيرة متعددة الاستخدامات بمساحة 8,000 متر مربع، إلى جانب 9,000 متر مربع مخصّصة لوقوف الطائرات وتجهيزها.

ويتميّز المشروع بموقع إستراتيجي مهم يبعد نحو 15 دقيقة فقط عن منتجعات رأس الخيمة الشاطئية الرائدة، وعن المنتجع المتكامل المرتقب "وين جزيرة المرجان"، مما يعزّز قدرة الإمارة على استقطاب المسافرين رفيعي المستوى وعملاء الطيران الخاص.

وقال الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني، رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي، إن تطوير هذا المشروع يمثّل محطة مهمة في مسيرة رأس الخيمة نحو ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية؛ إذ يعزّز بنية الطيران في الإمارة ويرفع قدرتها على استقبال كبار الشخصيات من الزوّار والمستثمرين والشركاء من مختلف أنحاء العالم، كما يؤكد طموحنا في توسيع حضورنا الدولي وضمان أن تكون الانطباعات الأولى لزوار رأس الخيمة انعكاساً حقيقياً للجودة والتميّز وحفاوة الضيافة التي تشتهر بها الإمارة.

وأضاف أن أهمية هذا المشروع تأتي من دوره الحيوي في دعم النمو المستدام لقطاع السياحة، ومن خلال دمج التقنيات المتقدمة، وتبنّي مبادئ التصميم المسؤول بيئياً، ودعم حلول التنقّل المستقبلي، نرسي منظومة متكاملة تتماشى مع أهداف التنمية طويلة المدى، ومع الاستمرار في تنويع الاقتصاد وتعزيز مكانتنا على الساحة العالمية، يأتي هذا المشروع كاستثمار إستراتيجي يدعم ازدهار رأس الخيمة ومرونتها.

من جانبه قال سلطان رشيد عبد الله رشيد الشني، مؤسِّس ورئيس مجلس إدارة مجموعة أليكس للاستثمار، إن توسّع المجموعة في رأس الخيمة، يمثّل خطوة محورية ضمن رؤية المجموعة طويلة الأمد للارتقاء بخدمات الطيران الخاص في مختلف أنحاء دولة الإمارات، موضحا أنه جرى تصميم هذا المبنى ليواكب وتيرة النمو والطموح المتزايد في الإمارات الشمالية، من خلال الجمع بين الفخامة والكفاءة التشغيلية واعتماد معايير متقدمة في الاستدامة.

وأضاف، أن هذا التوسّع يعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها فرق العمل لدى المجموعة، والتزامها بتوفير بنية تحتية عالمية المستوى تدعم المرحلة المقبلة من تطور قطاع الطيران في المنطقة، لافتا إلى ان هذا المشروع يُعد امتداداً لخدمات المجموعة الحالية في مبنى كبار الشخصيات بمطار آل مكتوم الدولي في دبي، بما يعزّز حضور مجموعة أليكس للاستثمار على مستوى الدولة.

وسيضم مبنى كبار الشخصيات صالة ملكية وأربع صالات مخصّصة لكبار الزوّار، إضافة إلى مساحات ضيافة راقية، ضمن بيئة مصمّمة بعناية لتلبية احتياجات المسافرين رفيعي المستوى الباحثين عن الخصوصية والتميّز.

أما البنية التحتية الجوية المحيطة، فستلبي أحدث متطلبات الطيران الخاص، مع توفير مساحات واسعة لوقوف الطائرات، ومهبط للطائرات المروحية، ومناطق مخصّصة لحلول التنقّل العمودي المستقبلية.

وتتماشى المنشأة مع أعلى المعايير العالمية في صناعة الطيران، لتجمع بين تجربة "فالكون" المميزة ومستوى رفيع من الخصوصية والكفاءة والخدمات الشخصية.

وقد صُمّم مجمّع الحظائر لاستقبال مجموعة واسعة من الطائرات الخاصة، بما في ذلك الطائرات فائقة المدى، مع توفير خدمات الصيانة والتشغيل وفقاً لأعلى المعايير العالمية.

وتشكّل الاستدامة ركناً أساسياً في المشروع، إذ يجري تصميم المبنى والحظائر وفق أعلى معايير الاستدامة بهدف الحصول على شهادة الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة من الفئة الذهبية، مع تبنّي خطط لتوليد 35% من احتياجات هذه المرافق من الطاقة عبر استخدام الطاقة الشمسية، واستخدام معدات أرضية كهربائية بالكامل، وتمكين استخدام الوقود المستدام للطيران، بما يسهم في الوصول إلى صافي انبعاثات تشغيلية صفرية.

كما يمثل استثماراً نوعياً في البنية التحتية للطيران في رأس الخيمة، ومن المتوقع أن يحقق أثراً اقتصادياً إيجابياً للإمارة التي تقع على بُعد أربع ساعات فقط من الطيران عن ثلث سكان العالم.

ومن المقرر تنفيذ أعمال البناء خلال الأشهر الخمسة عشر المقبلة، على أن تُفتتح المنشأة خلال الربع الأول من عام 2027.