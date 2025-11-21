"إسلامية دبي" تعزز التعايش والحوار المجتمعي عبر "ملتقى الثقافات"

دبي في 20 نوفمبر/ وام/ أطلق مركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية التابع لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي برنامج "ملتقى الثقافات"، وهو مبادرة تثقيفية وتفاعلية موجهة للمسلمين وغير المسلمين من المقيمين والزوار، بهدف تعزيز التفاهم المتبادل والحوار الحضاري وترسيخ قيم العيش المشترك والاحترام ضمن مجتمع الإمارات المتنوع.

ويشتمل الملتقى على جلسات حوارية، ورحلة إلى الحديقة القرآنية، وزيارة تثقيفية لمسجد جميرا للتعرف إلى معالمه ورسائله الإنسانية، كما يهدف إلى تعزيز المعرفة الثقافية والدينية، وتفعيل جسور التواصل بين مختلف شرائح المجتمع، ودعم المسلمين الجدد من خلال تجارب عملية تعزز اندماجهم.