مركز النقل المتكامل والإمارات للمزادات ينظمان بعد غد مزاداً علنياً على 33 رقما مميزا

أبوظبي في 20 نوفمبر/ وام / ينظم مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل بالتعاون مع الإمارات للمزادات يوم السبت 22 نوفمبر الجاري، في فندق قصر الإمارات مزاد أبوظبي العلني لأرقام لوحات مميزة للمركبات العادية والدراجات والمركبات الكلاسيكية.

ويضم المزاد باقة من 33 رقمًا مميزًا .

ويأتي تنظيم المزاد في إطار الشراكة الاستراتيجية بين شركة الإمارات للمزادات ومركز النقل المتكامل .

وقال عبدالله صالح عبدالله المدير التنفيذي لقطاع ترخيص السائقين والمركبات بالإنابة في مركز النقل المتكامل، إن طرح هذه الباقة الجديدة من الأرقام المميزة يأتي في إطار حرص المركز على تقديم تجارب متطورة في قطاع النقل وتلبية اهتمام الجمهور .

من جانبه قال سعادة عبد الله مطر المناعي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للإمارات للمزادات ،إن تنظيم المزاد العلني يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية المتنامية مع مركز النقل المتكامل واستكمالاً للنجاحات التي حققتها الشركة في مزاداتها خلال السنوات الماضية .