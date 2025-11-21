"عجمان التطوعي" يحتفي بيوم الطفل العالمي

عجمان في 20 نوفمبر /وام/ احتفى فريق عجمان التطوعي، بيوم الطفل العالمي الذي يصادف 20 نوفمبر من كل عام، وذلك بالتنسيق والتعاون مع مركز سلمى للتربية الخاصة.

وتمثل الاحتفاء في مشاركة أعضاء وعضوات فريق عجمان التطوعي، الأطفال من فئة أصحاب الهمم في المركز بعض الورش التفاعلية والأنشطة الفنية والحسية التي من شأنها أن تسهم في توفير سبل الارتقاء بقدرات ومواهب أصحاب الهمم في شتى المجالات، وبما يعود على المستهدفين بالمنفعة الذهنية والبدنية.

وقال الدكتور محمد حمد بن دلوان الكتبي، مؤسس ورئيس فريق عجمان التطوعي:" المناسبة تشكل في حد ذاتها فرصة لتجديد الالتزام بتوفير بيئة آمنة وداعمة تحترم حقوق الطفل، وتلبي احتياجاته كافة، وتمكّنه من النمو والازدهار ضمن أسرة متماسكة ومجتمع متكافل ومؤسسات فاعلة تعمل بتكامل من أجل مستقبل الأجيال القادمة.