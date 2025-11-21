"قمة المعرفة": تنمية الثقافة وتمكين الشباب لبناء مستقبل مستدام

دبي في 20 نوفمبر / وام / أكد متحدثون في جلسة "بناء سياسات المعرفة" ضمن فعاليات قمة المعرفة 2025 على أهمية إدارة المعرفة بفعالية لتحويلها إلى منصة إنتاج حقيقية تدعم المجتمعات في مواجهة التحديات المحلية والدولية، وتمكين الشباب، وتفعيل دور اللجان الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار معالي الدكتور محمد زين العابدين، رئيس قطاع الثقافة في الإيسيسكو، إلى فجوات كبيرة في المؤشرات الثقافية في العالم الإسلامي، حيث تفتقر العديد من الدول إلى بيانات أساسية مثل الناتج المحلي الإجمالي الثقافي ومؤشرات التشغيلية الثقافية، مؤكدا أن بناء مجتمع معرفة متكامل يتطلب سياسات ثقافية مستدامة وإحصاءات دقيقة.

وأكد الدكتور أحمد البنيان، مدير مركز الترجمة والنشر في الإيسيسكو، أن التحدي اليوم ليس نقص المعرفة بل إدارتها، مشيرا إلى جهود المنظمة في تطوير منصات ترجمة ونشر متعددة اللغات، ومستودعات رقمية مفتوحة، واستخدام الذكاء الاصطناعي للكشف عن التضليل، لضمان وصول المعرفة عالميا وتعزيز التنمية المستدامة.

وأبرز معالي أنار كريموف، وزير الثقافة الأذربيجاني السابق، أهمية بناء المعرفة الوطنية من خلال الانتقال من استهلاك المعرفة إلى إنتاجها، مع تمكين الشباب الذين يشكلون 60% من المجتمع، ودعم التعاون الدولي والشراكات القائمة على الثقة والشفافية.

وأشار معالي تيمور سليمانوف، مساعد رئيس جمهورية تتارستان، إلى أن تعزيز قيم الشباب والمعرفة منذ الطفولة من خلال المبادرات التعليمية والثقافية والرياضية، بما فيها الرياضة الإلكترونية، يسهم في بناء مجتمع صانع للمعرفة، مؤكدا نجاح برامج الشباب في تتارستان التي تضم أكثر من 300 ألف مشارك.