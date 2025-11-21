خبراء ومسؤولون: الاستدامة أساسية لحماية المحميات الطبيعية

الفجيرة في 21 نوفمبر/ وام/ أكد مختصون في مجال إدارة المحميات الطبيعية الجبلية في الدول العربية، أهمية تعزيز مفهوم الاستدامة في إدارة المحميات بالتعاون مع المجتمع المحلي لضمان حمايتها للأجيال القادمة.

جاء ذلك في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، على هامش اجتماع اللجان العربية الوطنية لبرنامج الإنسان والمحيط الحيوي (عرب ماب) التابع لمنظمة اليونسكو في الفجيرة.

وقال نزار محمد حسن رئيس قسم العلوم الطبيعية في مكتب اليونسكو الإقليمي المتعدد القطاعات في بيروت إن التنوع البيولوجي في المحميات ضروري لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن برنامج الإنسان والمحيط الحيوي يسهم في استدامة المحميات الطبيعية، حيث بلغ عدد المحميات المعترف بها في المنطقة العربية 41 محمية، مع توقع زيادة هذا العدد للوصول إلى 30% من الأراضي العربية محميات طبيعية بحلول عام 2030، مع الاستفادة من التكنولوجيا لدعم الاستدامة.

وأوضحت لطيفة يعقوبي، ممثلة اللجنة الوطنية لبرنامج الإنسان والمحيط الحيوي في المغرب، أن استدامة المحميات تتطلب خطط عمل واضحة وتطبيق برامج تتكيف مع الظروف المناخية العالمية، لضمان قدرة المحميات على مواجهة التحديات البيئية بالاستفادة من الخبرات والإمكانيات المختلفة.

وأشار عمرو فوعه من الجمعية الملكية لحماية الطبيعة في الأردن إلى أهمية تطوير منظومة التواصل بين الدول العربية في مجال المحميات الطبيعية، ومتابعة خطط العمل لمواكبة الاستراتيجية العالمية لمحميات المحيط الحيوي، مع تبادل الخبرات والمشاريع البحثية والاجتماعية والسياحة البيئية لدعم استدامتها.

وأضاف أن التعاون مع المجتمع المحلي عبر اللجان الاستشارية والبرامج التفاعلية يشكل أحد أهم معايير نجاح المحميات.

وأكدت منال فوزي، أستاذة علوم البيئة في جامعة الإسكندرية وعضو اللجنة الاستشارية الدولية لمحميات المحيط الحيوي في اليونسكو، على أهمية العمل المشترك بين المحميات الطبيعية العربية للحفاظ على الموارد وضمان إدارة مستدامة، بالتوازي مع التعاون مع المجتمع المحلي لتحقيق هذه الأهداف.

كما أشاد المختصون بريادة الإمارات في المجال البيئي والمحميات الطبيعية والجبلية، مشيرين إلى دورها في ترؤس اجتماع اللجان العربية الوطنية لبرنامج الإنسان والمحيط الحيوي عرب ماب، برئاسة سعادة أصيلة المعلا، مدير هيئة الفجيرة للبيئة ورئيسة اللجنة التنفيذية للشبكة التابعة لليونسكو.