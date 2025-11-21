مجلس شباب مؤسسات الشيخ محمد بن خالد ينظم مبادرة بعنوان "إدارة مالية شاملة"

العين في 20 نوفمبر/ وام / نظّم مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي مبادرة "إدارة مالية شاملة" في إطار سلسلة البرامج الهادفة إلى دعم وتأهيل الشباب والموظفين بالمهارات المالية اللازمة لمستقبل أكثر استقراراً.

وهدفت الدورة إلى تمكين المشاركين من إعداد خطط مالية واستثمارية تسهم في زيادة الدخل خلال فترة العمل وبعد التقاعد، إضافة إلى تزويدهم بالمعرفة اللازمة لـ تقليل المخاطر واتخاذ قرارات استثمارية مدروسة، كما تناول البرنامج تعريف الحضور بأفضل الخيارات الاستثمارية الملائمة لطبيعة عملهم ومستوى دخلهم، مع التركيز على تطبيق استراتيجيات الادخار الاستثماري لضمان تحقيق أهداف مالية آمنة وطويلة المدى.

أقيمت المبادرة عبر مجلس شباب مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان، بالتعاون مع مجالس أبوظبي و قدّمها المدرب سيف يوسف النقبي من مركز سحاب للتدريب المهني، بمقر مجلس طوية بمدينة العين.